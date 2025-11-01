Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

Οι βροχοπτώσεις του περασμένου Οκτωβρίου επιτρέπουν να πάρουμε μια πρώτη ανάσα στο καυτό θέμα της λειψυδρίας, το οποίο απασχολεί εμφαντικά τη χώρα μας.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα οποία παρουσιάζει το in, συγκρίνοντας τα στοιχεία του μήνα Οκτωβρίου (μήνας κατά τον οποίο αναμένονται βροχοπτώσεις στην Ελλάδα) με τα αντίστοιχα των περασμένων 10 έως 15 ετών.

«Σε σχέση με τον πολύ ξηρό Οκτώβριο του 2024, ο Οκτώβριος του 2025 “ικανοποίησε” τις βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας» λέει στο in o Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Οπως εξηγεί περαιτέρω: «Συγκρίνοντας τις βροχές στα περισσότερα διαμερίσματα της χώρας κατά τον μήνα Οκτώβριο, τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, διαπιστώνουμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στο Ιόνιο και στην Ηπειρο. Παρότι πρόκειται για παραδοσιακά βροχερές περιοχές, εκεί σε διάφορα σημεία σημειώθηκαν βροχοπτώσεις πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Οι ευνοημένες και οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι βροχοπτώσες ήταν πάνω από τα κανονικά για τον συγκεκριμένο μήνα επίπεδα, ακόμα και στις Κυκλάδες όπου σημειώθηκαν ικανοποιητικές βροχές, πάνω από τις κανονικές τιμές.

Οι μόνες περιοχές που δεν ευνοήθηκαν ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ ήταν: Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, Ανατολική Στερεά –βλ. Λιβαδειά-, Ανατολική Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Δωδεκάνησα και Κρήτη. «Σημειώθηκαν βροχοπτώσεις και στις παραπάνω περιοχές αλλά οι τιμές ήταν χαμηλότερες των κανονικών» σχολιάζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Καλές οι βροχοπτώσεις στον Μόρνο αλλά το φράγμα συνεχίζει να συρρικνώνεται

Ικανοποιητικές ήταν οι βροχοπτώσεις και στην περιοχή του Μόρνου. Ο σταθμός της μονάδας ΜΕΤΕΟ στο φράγμα κατέγραψε 110 χιλιοστά βροχής τον περασμένο Οκτώβριο, τιμή αρκετά υψηλότερη από τη μέση τιμή αυτού του μήνα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το παρατηρητήριο της τεχνητής λίμνης Μόρνου που «τρέχει» το ΜΕΤΕΟ, η έκταση και ο όγκος της λίμνης συνέχισαν να συρρικνώνονται.

Με αρνητικό πρόσημο οι βροχοπτώσεις το 2025

Και φυσικά, ακόμα και αν ο Οκτώβριος ήταν ένας ανέλπιστα καλός μήνας στο θέμα των βροχοπτώσεων, το συνολικό αποτύπωμα του 2025 παραμένει ανησυχητικό, δείχνοντας πως έχουμε δρόμο στο θέμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

«Το ετήσιο ύψος βροχής παραμένει αρκετά χαμηλότερο από τις κανονικές τιμές και το χαμηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή παρόλο που έβρεξε πολύ τον Οκτώβριο, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων παραμένει το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Τα παραπάνω σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο μας δείχνουν πως ένας βροχερός μήνας….δεν φέρνει την άνοιξη και πως η διαδικασία της αποκατάστασης των υδάτινων πόρων είναι μακρά.

«Πρέπει να έχουμε 2-3 καλές συνεχόμενες χρονιές στο θέμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων για να θεωρήσουμε πως αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση» καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.