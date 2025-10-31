newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Ελλάδα 31 Οκτωβρίου 2025 | 08:05

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Με ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 2,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση πως ξεκινά η μάχη της Ελλάδας απέναντι στη λειψυδρία.

«Πριν από έναν χρόνο είχαμε ιδέες. Τώρα, σε συνεργασία με το υπουργείο καταλήξαμε στο τι πρέπει να κάνουμε γρήγορα και οικονομικά». Με αυτά τα λόγια ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, προλόγισε την εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση του νευραλγικού ζητήματος της λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, τόσο ο κ. Σαχίνης, όσο και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, περιέγραψαν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα μας στο θέμα των αποθεμάτων νερού.

«Τα αποθέματα ταμιευτήρων τα τελευταία 40 χρόνια, γνωρίζουν κύκλους ανόδου και ύφεσης. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία αποθεμάτων νερού, γεγονός που αποδεικνύουν τα υδρολογικά δεδομένα» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές, περιλαμβάνεται στις χώρες που προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με το νερό στο μέλλον».

«Είμαστε στο κόκκινο»

Αναλύοντας περαιτέρω τη δυστοπική εικόνα που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τη λειψυδρία, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Από το 2022, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος. Επιπλέον, σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%. Διανύουμε, μάλιστα, το δεύτερο πιο σημαντικό επεισόδιο έμμονης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών».

Μάλιστα, αν σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο φετινός χειμώνας έχει τα χαρακτηριστικά ανομβρίας των προηγούμενων, τότε θα φτάσουμε στην ίδια κατάσταση που αντιμετωπίσαμε το 1990-1991.

Σε δημοσιογραφική ερώτηση για το αν η Αττική ανέβηκε επίπεδο συναγερμού από το πορτοκαλί που βρισκόταν πέρυσι, ο κ. Σαχίνης απάντησε με τη σειρά του: «Εγώ πιστεύω πως είμαστε στο κόκκινο και έχω αποστείλει και σχετική επιστολή, με στοιχεία, στο ΥΠΕΝ. Εχουμε θέμα ανομβρίας και πολύ χαμηλά αποθέματα νερού».

Εργα ύψους 2,5 δισ.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη λειψυδρία, οι επενδύσεις για όλα τα έργα φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2025-2034. Από αυτά, 729 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε έργα ύδρευσης, 1,6 δισ. ευρώ σε έργα αποχέτευσης και 193 εκατ. ευρώ σε ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση.

Στο επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περιλαμβάνονται 167 έργα. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από γραμμή ύψους 250 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ, επιδοτήσεις 926 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η λίμνη Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Το πιο νευραλγικό στο πακέτο των έργων που ανακοινώθηκαν, αυτό που ο υπουργός περιέγραψε ως «το μεγάλο έργο της γενιάς μας» είναι ο «Εύρυτος», δηλαδή η μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, έργο με προϋπολογισμό 535 εκ. ευρώ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στόχος, να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Για να συμβεί αυτό, ο κ. Σαχίνης είπε ότι οι προμελέτες – με απευθείας ανάθεση- πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι τον Μάρτιο, έτσι ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το να παραδοθεί αυτό το έργο εντός τετραετίας είναι κρίσιμο ζήτημα, μιας και σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη: «Με τις δράσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε νερό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Το έργο «Εύρυτος» είναι αυτό που θα αντικαταστήσει αυτό της λίμνης των Κρεμαστών που είχε προαναγγελθεί πέρυσι από την ΕΥΔΑΠ. «Δεν πάμε τελικά στη λίμνη, πάμε στους δύο παραποτάμους Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη, έργο πιο οικονομικό και περιβαλλοντικά  ήπιο σε σχέση με αυτό των Κρεμαστών. Ο «Εύρυτος» θα εξασφαλίσει νερό στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια».

Η επαρκής υδροδότηση του λεκανοπεδίου με πλήρη δυναμικότητα 200 εκ. m3 , έχει σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη: «μηδενικό κόστος λειτουργίας και πολύ μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού η ενίσχυση του ταμιευτήρα του Ευήνου γίνεται με βαρύτητα και καλή, ανεμπόδιστη ροή του νερού».

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Plan B: αφαλατώσεις σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο για να μην διψάσει η Αθήνα

Παρότι οι αφαλατώσεις συμπεριλαμβάνονταν στο προηγούμενο πλάνο αντιμετώπισης για τη λειψυδρία, σε αυτή τη φάση περνούν σε δεύτερη μοίρα. Περιγράφηκαν από τον κ. Σαχίνη ως έργα ακριβά και ενεργοβόρα που παραμένουν μεν «στο παιχνίδι», όμως ως ένας υποστηρικτικός μηχανισμός που διασφαλίζει το ενδιάμεσο διάστημα σε περίπτωση που το Έργο Ευρύτου καθυστερήσει. «Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα να διψάσει» τόνισε ο κ. Σαχίνης.

Εξηγώντας γιατί η αφαλάτωση δεν είναι μια οικονομική λύση, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, εξήγησε πως για κάθε κυβικό μέτρο νερού που παίρνουμε  από μία αφαλάτωση τη μέρα, αυτή η επένδυση μας κοστίζει 1.000 ευρώ. «Επίσης για κάθε κυβικό μέτρο νερού από αφαλάτωση χρειάζομαι γύρω στις 3 κιλαβατώρες ενέργειας».

Στάση αναμονής για τα τιμολόγια – «Κανένα ειδικό τέλος» στους λογαριασμούς

Στο καυτό ερώτημα των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Σαχίνης απάντησε πως: «Για την αύξηση των τιμολογίων πρέπει να απευθύνετε αυτή την ερώτηση στον ρυθμιστή (σ.σ ΡΑΑΕΥ – Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων) -.  Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γραπτή απάντηση στη δική μας ερώτηση».

Σημειώνεται πως πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Σαχίνης ανέφερε πως ο οργανισμός έχει καταθέσει πλήρη στοιχεία στον ρυθμιστή εδώ και καιρό και αναμένει την έκδοση της απόφασης, η οποία θα αποτελέσει και την πρώτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας περί πλήρους ανάκτησης κόστους στον τομέα του νερού στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παπασταύρου, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιβολής «ειδικού τέλους» στα τιμολόγια.

Πάντως, σε δημοσιογραφική ερώτηση για το πότε θα οριστεί αντιπρόεδρος στη ΡΑΑΕΥ στην οποία έχουν στραφεί τα βλέμματα για τις αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού και η οποία παραμένει μια βαριά υποστελεχωμένη ανεξάρτητη αρχή, που εποπτεύει πολλούς και κρίσιμους κλάδους με μειωμένο προσωπικό, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

Πιλοτικό κοινό σχήμα ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ

Η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε ένα κοινό σχήμα το οποίο θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε Χαλκιδική, Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήταν η επόμενη σημαντική ανακοίνωση στην εξειδίκευση του σχεδίου αντιμετώπισης για τη λειψυδρία.

Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα πρώτο crash test για τη μελλοντική διαχείριση των τοπικών εταιρειών νερού οι οποίες φτάνουν στη χώρα μας τις 750.

Σύμφωνα με το σχέδιο: «δημιουργούνται δύο ισχυροί πυλώνες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, προχωράμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους».

Οσον αφορά το μέλλον των υπόλοιπων παρόχων νερού, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως: «Οταν έχεις 750 πάροχους νερού, δεν μπορείς να ξαφνιάζεσαι αν αυτό οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα. Με βάση τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε από τις δύο προεκτάσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, θα δούμε τι θα γίνει με το νοικοκύρεμα των υπόλoιπων παρόχων νερού. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή κάποια ειλημμένη απόφαση».

«Οχι» σε μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης παρά τον υπέρ τουρισμό

Αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσε ο υπουργός και στην ερώτηση του αν θα έρθουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού το προσεχές διάστημα, λόγω της λειψυδρίας.

«Γι’ αυτό υπάρχει η ωρίμανση των έργων PLAN B, για να μην χρειαστεί να μπούμε σε καταστάσεις  όπου θα ζητήσουμε περιορισμό κατανάλωσης νερού από το κοινό» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Στις ανακοινώσεις του υπουργείου πάντως, συμπεριλαμβάνεται και καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η εκτιμώμενη οικειοθελής μείωση κατανάλωσης μέσα από αυτή την καμπάνια είναι 20 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Παρόλα αυτά και ενώ «είμαστε στο κόκκινο» όπως περιέγραψε ο κ. Σαχίνης, ολοκληρωμένη, μαζική και «χειροπιαστή» καμπάνια ενημερωσης για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού, αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται.

Ερωτήσεις έγιναν και για το αν θα επιβληθούν περιορισμοί κατανάλωσης του νερού σε περιοχές με υπέρ  τουρισμό, όπου είναι σαφές ότι υπάρχει σπατάλη υδάτινων πόρων, με τον υπουργό να περιορίζεται στην απάντηση πως ο υπέρ τουρισμός είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν μας.

Σημαντικός στόχος και η μείωση των διαρροών νερού

Οσον αφορά, τέλος, τη μείωση των διαρροών νερού από τα σε μεγάλο ποσοστό παλιά -μετρούν ήδη έξι δεκαετίες- δίκτυα νερού, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αυτή στιγμή το ποσοστό των διαρροών φθάνει το 15%, λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στόχος, είναι να πέσει στο 10%, ένα επίπεδο που θεωρείται βιώσιμο καθώς όπως εξήγησε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ , μία περαιτέρω μείωση απαιτεί έργα δυσανάλογα μεγάλης κλίμακας. Στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα επενδύονται 106 εκατ. ευρώ, ενώ στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ 293 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μείωση των απωλειών κατά 3 έως 5% από το σημερινό 15%.

Ταυτόχρονα, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 θα είναι έτοιμος και ο διαγωνισμός για τους έξυπνους μετρητές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

World
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;

ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Θεσσαλονίκη 31.10.25

Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία - Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30.10.25

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Θεσσαλονίκη 31.10.25

Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία - Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia
«Άμεσος κίνδυνος» 31.10.25

«Ναρκωτικά» απ’ τη μία, «πορνογραφικό υλικό ανηλίκων» απ’ την άλλη – Σε δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται το διαζύγιο της Sia

Σκληρή δικαστική μάχη για την επιμέλεια του ενός έτους γιου της τραγουδίστριας Sia, με αλληλοκατηγορίες για εξαρτήσεις και έρευνα των αρχών για παράνομο υλικό

Σύνταξη
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο