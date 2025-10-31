newspaper
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Οκτωβρίου 2025 | 07:40

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

«Γκάζι» αποφάσισαν να πατήσουν κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ για τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας καθώς η κατάσταση βρίσκεται ήδη στο «κόκκινο» με το 50% των υδάτινων αποθεμάτων να έχουν χαθεί.

Έτσι, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Η διαδικασία θα γίνει με κλειστή πρόσκληση, κατά το πρότυπο των έργων στη Θεσσαλία, άρα οι «μεγάλοι παίκτες» του κατασκευαστικού τομέα θα είναι εκείνοι που θα κληθούν στο… τραπέζι.

Με ορίζοντα περίπου 2,5 ετών για την κατασκευή του, το έργο — το οποίο βαφτίστηκε «Εύρυτος» εκ του (εκ του Εὖ + ῥέω) — υπολογίζεται να παραδοθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2029. Εφόσον όλα κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει στο συρτάρι και εναλλακτικό σχέδιο με μονάδες αφαλάτωσης.

Ο «Εύρυτος» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ, που περιλαμβάνει επιπλέον έργα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την Αττική, με στόχο την ασφάλεια υδροδότησης της πρωτεύουσας για τις επόμενες δεκαετίες.

Έρχονται αυξήσεις τιμολογίων

Μέρος του κόστους αναμένεται να ανακτηθεί με το νέο ανταποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα φέρει αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής με βάση την ανταποδοτικότητα. Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εξετάζει ακόμα τα δεδομένα, όμως το συμπέρασμα δύσκολα κρύβεται: αναμένονται αυξήσεις στα τιμολόγια. Το ύψος τους θα αποσαφηνιστεί σύντομα.

Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρις Σαχίνης, μιλώντας χθες στο περιθώριο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση: «Το νερό στην Αθήνα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη και θα παραμείνει το φθηνότερο».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρος, υπάρχει ένα συγκεκριμένο, προσδιορισμένο, κοστολογημένο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων έργων με κοινό παρονομαστή τη θωράκιση της Αττικής και της Βοιωτίας, όπως επίσης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. “Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού, βρίσκονται στο επίκεντρο”, τόνισε.

Ποιο είναι το σχέδιο για την Αττική

Έως ότου κατασκευαστεί ο «Εύρυτος», έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης τέσσερις άμεσες επεμβάσεις που θα παρέχουν 149 εκατ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) νερού ετησίως ώστε να μην διψάσει η Αττική. Πρόκειται για τη λειτουργία των γεωτρήσεων της Μαυροσουβάλας (32 εκατ. κ.μ. ετησίως) με το νερό να μπαίνει στο κανάλι της Υλίκης και τη μείωση κατά 70% της περιβαλλοντικής παροχής του ταμιευτήρα Ευήνου (22 εκατ. κ.μ. ετησίως) που έχουν ολοκληρωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκονται η ενεργοποίηση των γεωτρήσεων στους «Ούγγρους» στη Νοτιοανατολική Υλίκη (50 εκατ. κ.μ. ετησίως) με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον ερχόμενο Μάρτιο καθώς και η A’ φάση αξιοποίησης των υπογείων αποθεμάτων του μέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού (17 γεωτρήσεις και 3 αντλιοστάσια για 45 εκατ. κ.μ. ετησίως ) που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2027, εξασφαλίζοντας νερό για ύδρευση και άρδευση.

Κι έπειτα έρχεται ο «Εύρυτος»

Για το έργο της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, η δυναμικότητά του έχει υπολογιστεί ότι – ακόμη και με άσχημες καιρικές συνθήκες – θα φτάνει στα 200 εκατ. κ.μ./έτος. «Εξασφαλίζει το λεκανοπέδιο για τα επόμενα 30 χρόνια – εξαρτάται βέβαια από τις κλιματολογικές συνθήκες», υπογράμμισε ο κ. Σαχίνης.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προβλέπει διαδοχική υδραυλική σύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Ευήνου, με δύο διαδοχικές σήραγγες συνολικού μήκους 20 χλμ. «Έχουμε δύο ποταμούς με μεγάλη ροή. Απλά, όταν βρέχει πολύ, αντί να πλημμυρίζουν τα φαράγγια και οι γύρω περιοχές το έξτρα νερό θα πηγαίνει στον ταμιευτήρα του Εύηνου.

Το κόστος λειτουργίας θα είναι μηδενικό αφού η ενίσχυση του ταμιευτήρα Ευήνου γίνεται με βαρύτητα», σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα είναι μικρή καθώς θα διασφαλίζεται συνεχής οικολογική παροχή, ενσωμάτωση ιχθυοδιαδρόμων και προστασία του φαραγγιού «Πάντα Βρέχει».

Σύμφωνα με το κ. Σαχίνη το νερό που θα εξασφαλιστεί με το έργο «Εύρυτος» θα μπορούσε να διοχετευθεί από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για υδροδότηση νησιών, μέσω της Ελευσίνας, με πλοία. «Το κανάλι μας περνά πάνω από την Ελευσίνα με βαρύτητα και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τα νησιά με πλοία, εάν αποδειχθεί η μεταφορά του νερού φθηνότερη από τις αφαλατώσεις», σημείωσε ο ίδιος.

Το plan B

Παράλληλα, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα έργα και το μακροπρόθεσμο του Εύρυτου, όπως επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου «ωριμάζουμε, σε περίπτωση που χρειαστεί, μεσοπρόθεσμα και άλλα δύο σημαντικά έργα, το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα για διασύνδεση με αφαλάτωση και χερσαία αφαλάτωση».

Σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, για τρία έργα μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ή και υφάλμυρου νερού γίνεται τεχνικο-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση προκειμένου να είναι έτοιμα σε περίπτωση που ο «Εύρυτος» δεν είναι έτοιμος σε τέσσερα χρόνια. «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ για να μην χρειαστεί να πάμε στο Plan B γιατί οι αφαλατώσεις δεν είναι φθηνή λύση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν θα αφήσουμε την Αττική χωρίς νερό», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας ότι στις αφαλατώσεις είναι μεγάλο τόσο το κόστος της επένδυσης όσο και της λειτουργίας λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

«Για κάθε κυβικό που παίρνω την ημέρα, ως επένδυση κοστίζει 1.000 ευρώ. Άρα, για να πάρω με αφαλάτωση 45 εκατ. κυβικά (δηλαδή όσα δίνει ο βοιωτικός Κηφισός) θα κόστιζε η επένδυση γύρω στα 125 εκατομμύρια. Και χρειάζονται για κάθε κυβικό νερού από αφαλάτωση γύρω στις 3 κιλοβατώρες ενέργειας», εξήγησε ο κ. Σαχίνης. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός είναι να κατασκευαστούν επεκτάσιμες μονάδες σε Θίσβη (δυναμικότητας 87,5 εκατ. m3/έτος), Νέα Πέραμο (40 εκατ. m3/έτος) ή Λαύριο (20 εκατ. m3/έτος) με εκτιμώμενους προϋπολογισμούς 315, 110 και 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει εξετάσει και την προοπτική πλωτών αφαλατώσεων ως plan C, αλλά δεν είναι ένα σχέδιο που προκρίνει καθώς είναι έως και 100% ακριβότερες από τις χερσαίες μονάδες.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ θα επενδύσει, εντός της επόμενης δεκαετίας, 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών. Το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνει έργα ύδρευσης (729 εκατ. ευρώ), αποχέτευσης (1,6 δισ. ευρώ), ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης (193 εκατ. ερυώ) . Τα 293 εκατ. ευρώ εξ’ αυτών αφορούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης.

Ακόμη, προχωρούν έργα προϋπολογισμού 399 εκατ. ευρώ για τη μείωση των διαρροών στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα και στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ (από 15% σήμερα σε 11%) με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2028, σε έργα ανάκτησης νερού.

Επεκτάσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Επιπλέον, προβλέπεται η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία δύο ισχυρών πυλώνων σε Αττική και Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση 47 παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ θα απορροφήσει 34 παρόχους σε Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια. και η ΕΥΑΘ 13 παρόχους της Χαλκιδικής. Επίσης, όπως τόνισε ο υπουργός «προχωρούμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο».

Έργα στα νησιά

Όσον αφορά στα νησιά, εκτός από τη δυνατότητα μεταφοράς νερού από τον Εύηνο, μέσω καναλιού της ΕΥΔΑΠ που φτάνει έως την Ελευσίνα, προχωρούν 151 έργα με προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ . Πρόκειται για έργα σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση της ύδρευσης και της αποχέτευσης – από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου Κρήτης, και από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό.

Πηγή: ot.gr

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Θεσσαλονίκη 31.10.25

Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία - Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia
xAI 31.10.25

Grokipedia: Ο Mασκ κάνει πόλεμο στη Wikipedia

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας λάνσαρε τη δική του διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις

Εφη Φαλίδα
Εφη Φαλίδα
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
