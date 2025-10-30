Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Το συνολικό σχέδιο για τα έργα που απαιτούνται θα «ξεδιπλώσει» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες κυβερνητικές πηγές οι ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων.

Στο πλαίσιο των μέτρων που θα παρουσιαστούν θα περιλαμβάνεται και αύξηση 2 με 3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη προσαρμογή υπολογίστηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές και να καλυφθεί μέρος των αναγκαίων επενδύσεων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τα τιμολόγια νερού στην Ελλάδα θα παραμείνουν από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού στην Αττική

Η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της λειψυδρίας είναι επιτακτική. Η εικόνα των αποθεμάτων νερού που προορίζονται για την Αττική είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Χθες, οι τέσσερις βασικοί ταμιευτήρες (Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος, Υλίκη) διέθεταν συνολικά 377 εκατ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) νερό. Από αυτά, 153 εκατ. κυβικά μέτρα βρίσκονταν στον Μόρνο. Πέρυσι την ίδια ημέρα τα αποθέματα ανέρχονταν σε 596.7 εκατ. κ.μ. (279 εκατ. κ.μ. στον Μόρνο) ενώ το 2023 ήταν στα 902 εκατ. κ.μ. εκ των οποίων τα 490 εκατ. κ.μ. στον Μόρνο.

Η πτώση των αποθεμάτων είναι καταιγιστική, αν και η κατάσταση απέχει ακόμη από την τραγική εικόνα του 1993 όταν είχαν περιοριστεί συνολικά στα 120 εκατ. κ.μ. με τον Μόρνο να διαθέτει μόλις 93,5 εκατ. κ.μ.

Σύμφωνα, με τα όσα ανέφερε προσφάτως ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση κι έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή κάποια πρώτα μέτρα. Όπως επεσήμανε, εάν συνεχιστούν οι ίδιες συνθήκες ανομβρίας, τότε η Αττική θα έχει νερό για ακόμα δύο χρόνια.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ενεργοποιήσει τη γεώτρηση της Μαυροσουβάλας που αποδίδει 32 εκατ. κ.μ. ετησίως, ενώ έχει περιοριστεί (έπειτα από σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ) κατά 70% και η οικολογική παροχή του Εύηνου, προσθέτοντας άλλα 21,76 εκατ. κ.μ. νερού. Παράλληλα, προωθούνται υδροληψίες στη Βοιωτία που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν έως και 100 εκατ. κ.μ..

Αφαλατώσεις, μείωση διαρροών και νέες υποδομές

Στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο βρίσκονται αφαλατώσεις, μεταφορά νερού με πλοία από τον Αχελώο και επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ για μείωση διαρροών.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι σχετικές δαπάνες ήταν 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες υδάτων στο δίκτυο φτάνουν το 15%. Ωστόσο, η μόνιμη λύση θα έρθει με την ενίσχυση του ταμιευτήρα του Ευήνου από τον Κρικελοπόταμο και τον Καρπενησιώτη και μακροπρόθεσμα από τη λίμνη Κρεμαστών.

Πέρα από το λεκανοπέδιο, στις άνυδρες ζώνες περιλαμβάνονται και εκείνες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων νήσων, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος.

