Μετά τις εικόνες από τον Μόρνο που δείχνουν το νερό να έχει υποχωρήσει σημαντικά, αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται και από τη λίμνη Λιβάδα στο Θραψανό, εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Οι εικόνες από τη λίμνη, στο Θραψανό στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι χαρακτηριστικές και αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση.

Σε οριακά επίπεδα η ποσότητα του νερού

Φωτογραφίες και βίντεο από την λίμνη δείχνουν ότι η ποσότητα του νερού έχει μειωθεί τόσο που πλέον διακρίνεται ο πυθμένας της.

Η ανησυχία για το γεγονός είναι έντονη καθώς η λίμνη που άλλοτε υπερχείλιζε, πλέον βρίσκεται σε οριακή επίπεδα.

Και στην τεχνητή λίμνη του Αποσελέμη, που βρίσκεται επίσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, το απόθεμα του νερού έχει μειωθεί δραματικά.

Μάλιστα στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, η στάθμη του ταμιευτήρα ήταν στο 23% σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, που επεξεργάστηκε και παρουσίασε πρόσφατα το ΜΕΤΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα με το νερό και τη λειψυδρία παραμένει «αγκάθι» και απαιτεί άμεσες πρωτοβουλίες.