Από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) βρέθηκε την Κέρκυρα, την έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου συναντήθηκε με εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές και πραγματοποίησε επισκέψεις σε σειρά έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά ταμεία.

Στόχος των ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων ο Φρέντης Μπελέρης (ΕΛΚ – ΝΔ) και ο Σάκης Αρναούτογλου (Σοσιαλιστές – ΠΑΣΟΚ) από την Ελλάδα, ήταν η αξιολόγηση της υλοποίησης της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές περιοχές, με την αποστολή να παρέχει τελικά στην αντιπροσωπεία πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν.

Η αντιπροσωπεία, με πρόεδρο τον Marcos Ros Sempere (Σοσιαλιστές, Ισπανία), θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννη Τρεπεκλή, τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, δημάρχους από άλλα νησιά της περιοχής, τον υφυπουργό Θαλάσσιας Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, αξιωματούχους του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και διαχειριστές του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων.

Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την πρωτοβουλία LEADER, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών χώρων και μιας καινοτόμου εγκατάστασης παραγωγής ελαιόλαδου. Συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών, σε συναντήσεις με το INSULEUR – το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και το Δίκτυο Ελληνικών Μικρών Νησιών.

«Σαφείς προκλήσεις για προσιτή στέγαση, διαχείριση αποβλήτων και λειψυδρία»

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ros Sempere, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση του έργου της πως «είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική αποστολή στα Ιόνια Νησιά. Η αντιπροσωπεία μας είχε την ευκαιρία να δει επιτόπου τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και να προσδιορίσει τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές».«

«Τα Ιόνια Νησιά έχουν επιδείξει ισχυρή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του πολιτισμού», σημείωσε, υπογράμμισε, ωστόσο, πως «η περιοχή αντιμετωπίζει επίσης σαφείς προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα στο μέλλον – μεταξύ άλλων, την οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, τη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων και τη λειψυδρία».

«Η επίσκεψή μας επιβεβαιώνει επίσης την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην αφήσει καμία περιφέρεια στο περιθώριο – και ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας δεν αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα, αλλά ως στρατηγική διάσταση που αξίζει στοχευμένη και αποτελεσματική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», προσέθεσε.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε «την πλήρη δέσμευση της επιτροπής REGI να εργαστεί κατά τους προσεχείς μήνες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για στιβαρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς και για επαρκή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση των ταμείων της πολιτικής συνοχής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 2028-34».

Τι είπαν Αρναούτογλου και Μπελέρης

Από την ελληνική πλευρά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στις παρεμβάσεις του, υπογράμμισε ότι «η Πολιτική Συνοχής δεν είναι απλά οικονομικά μεγέθη, αλλά το ορατό πρόσωπο της Ευρώπης στις Περιφέρειες», ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν ειδικά μέτρα για τα μικρά και απομονωμένα νησιά, όπως οι Παξοί και τα Διαπόντια, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ενέργεια, υγεία, μεταφορές και σε ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση της Κομισιόν για τη συγκέντρωση των Ταμείων σε ένα ενιαίο Υπερταμείο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τις Περιφέρειες και θα ακυρώσει στην πράξη τον χαρακτήρα της Συνοχής.

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αναγνώριση και ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιοχές της ηπείρου μας», τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, υπογραμμίζοντας, πως «η νησιωτικότητα, ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτή είναι και η αποστολή μας σήμερα. Να καταγράψουμε όλες αυτές τις δυσχέρειες και να επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναζητώντας ουσιαστικές λύσεις».