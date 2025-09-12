Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Κέρκυρα, την έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για να συναντηθεί με τοπικούς φορείς.

Η αντιπροσωπεία, με πρόεδρο τον Marcos ROS SEMPERE (Σοσιαλιστές, Ισπανία), θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννη Τρεπεκλή, τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, δημάρχους από άλλα νησιά της περιοχής, τον Υφυπουργό Θαλάσσιας Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, αξιωματούχους του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και διαχειριστές του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων.

Οι ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Φρέντης Μπελέρης (ΕΛΚ – ΝΔ) και ο Σάκης Αρναούτογλου (Σοσιαλιστές – ΠΑΣΟΚ) από την Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών χώρων.

Θα συζητήσουν επίσης τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε συναντήσεις με το INSULEUR – το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και το Δίκτυο Ελληνικών Μικρών Νησιών.

Στο τέλος της επίσκεψης αντιπροσωπείας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:10 ώρα Ελλάδας, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας κ. Ros Sempere και ο περιφερειάρχης κ. Τρεπεκλής θα απευθυνθούν στα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου στην Ιόνιο Βουλή (Μουστοξίδη 3, 49100 Κέρκυρα).

Αρναούτογλου: Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της μάχης για μια Ευρώπη με συνοχή και ανθρώπινο πρόσωπο

«Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά ετοιμάζονται να αναδείξουν στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη που στέκεται δίπλα στους πολίτες. Τα έργα που θα παρουσιαστούν, από την ανάπλαση δημόσιων χώρων μέχρι την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι παραδείγματα του πώς η Πολιτική Συνοχής μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και να δώσει νέα προοπτική ανάπτυξης.

Όμως η πραγματική πρόκληση παραμένει: τα μικρά και απομονωμένα νησιά, όπως οι Παξοί, και τα Διαπόντια, που συχνά μένουν στο περιθώριο. Εκεί κρίνεται στην πράξη η Ευρωπαϊκή Συνοχή. Χρειάζονται ειδικά μέτρα, υποδομές και στήριξη για να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενέργεια, υγεία και μεταφορές.

Το μήνυμα από την Κέρκυρα θα είναι ξεκάθαρο: θέλουμε μια Ευρώπη που επενδύει στις Περιφέρειες, που δίνει ευκαιρίες στους νέους να μείνουν στον τόπο τους και που μετατρέπει την πολιτιστική μας κληρονομιά σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους τους».