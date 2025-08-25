Κέρκυρα: Νέα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας

Συνεχίζονται, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας, με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να έχει επιβάλει τριάντα οκτώ (38) νέα πρόστιμα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία αφορούσαν τις παρακάτω παραβάσεις:

Επτά (7) πρόστιμα για τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία (Άρθρο 7.4). Ποσό ανά πρόστιμο: 100,00 € ανά σακούλα, αντικείμενο ή συσκευασία.

Δώδεκα (12) πρόστιμα για μη ελαχιστοποίηση όγκου απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ.) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (π.χ. δια περιδέσεως). Ποσό ανά πρόστιμο: 400,00 € και διπλασιάζεται σε υποτροπή.

Δέκα (10) πρόστιμα για εναπόθεση υπολειμμάτων τροφών εκτός κάδων. Ποσό ανά πρόστιμο: 400,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.

Εννέα (9) πρόστιμα για στάθμευση οχημάτων μπροστά σε κάδους απορριμμάτων (Άρθρο 7.8). Ποσό ανά πρόστιμο: 200,00€ και διπλασιάζεται σε υποτροπή.

Τι απαγορεύεται

Από τον Δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά:

Η εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων.

Η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους

Η μη ελαχιστοποίηση απορριμμάτων συσκευασίας πριν την τοποθέτηση τους στους κατάλληλους κάδους.

Η στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν κάδων απορριμμάτων.

Η μη ορθή διαχείριση και η εσκεμμένη εγκατάλειψη αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε κάδους απορριμμάτων ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων