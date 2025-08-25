Κέρκυρα: Νέα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας
Με ελέγχους και καθημερινά πρόστιμα επιχειρεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από τα απορρίμματα.
Συνεχίζονται, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας, με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να έχει επιβάλει τριάντα οκτώ (38) νέα πρόστιμα τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία αφορούσαν τις παρακάτω παραβάσεις:
- Επτά (7) πρόστιμα για τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία (Άρθρο 7.4). Ποσό ανά πρόστιμο: 100,00 € ανά σακούλα, αντικείμενο ή συσκευασία.
- Δώδεκα (12) πρόστιμα για μη ελαχιστοποίηση όγκου απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ.) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (π.χ. δια περιδέσεως). Ποσό ανά πρόστιμο: 400,00 € και διπλασιάζεται σε υποτροπή.
- Δέκα (10) πρόστιμα για εναπόθεση υπολειμμάτων τροφών εκτός κάδων. Ποσό ανά πρόστιμο: 400,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.
- Εννέα (9) πρόστιμα για στάθμευση οχημάτων μπροστά σε κάδους απορριμμάτων (Άρθρο 7.8). Ποσό ανά πρόστιμο: 200,00€ και διπλασιάζεται σε υποτροπή.
Τι απαγορεύεται
Από τον Δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά:
- Η εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων.
- Η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους
- Η μη ελαχιστοποίηση απορριμμάτων συσκευασίας πριν την τοποθέτηση τους στους κατάλληλους κάδους.
- Η στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν κάδων απορριμμάτων.
- Η μη ορθή διαχείριση και η εσκεμμένη εγκατάλειψη αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε κάδους απορριμμάτων ή άλλους κοινόχρηστους χώρους.
