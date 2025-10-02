newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Αυτοδιοίκηση 02 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας θέλει να δρομολογήσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ένταξη έργων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, από την παρέμβαση: Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 41ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης ένταξης των ακόλουθων έργων:

  • «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου» στο Δήμο Λαμιέων Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή 7 αντλιοστασίων που θα εξυπηρετούν αντίστοιχα 7 αρδευτικούς τομείς. Το υπόγειο δίκτυο χωροθετείται υπό των διανοιγμένων αγροτικών οδών και θα έχει συνολικό μήκος περίπου 66.670μ.
  • «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Περιοχής Κωπαΐδας – Α’ Φάση», προϋπολογισμού 35.691.100 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή της Κωπαϊδας (Δήμος Ορχομενού – Δ.Ε. Ακραιφνίας και Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων – Δ.Ε. Αλιάρτου και Δ.Ε. Θεσπιέων) για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μεθόδων άρδευσης. Συνοπτικά τα προτεινόμενα προς κατασκευή έργα αφορούν σε 2 έργα υδροληψίας και αντίστοιχα 2 κεντρικά αντλιοστάσια, 4 αρδευτικά αντλιοστάσια, 4 δεξαμενές αναρρύθμισης, αγωγούς μεταφοράς συνολικού μήκους 7.820,60 m και εσωτερικά αρδευτικά δίκτυα μήκους 77.910,10 m.
  • «Κατασκευή Φράγματος Ψαχνών Εύβοιας», προϋπολογισμού 55.800.000 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής βασικά έργα: Κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα επιφανειακών νερών ωφέλιμης χωρητικότητας 4.280.000 m3. Συναφή έργα (υπερχειλιστής, σήραγγα εκτροπής, οδοποιία προσπέλασης). Αγωγός μήκους 7.753,20 m για τη μεταφορά του νερού από τον ταμιευτήρα στην περιοχή άρδευσης. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την εξυπηρέτηση συνολικής μικτής αρδευόμενης έκτασης 12.550 στρεμμάτων στις περιοχές Ψαχνών και Τριάδας.

Φ.Σπανός: Λειψυδρία η μεγαλύτερη πρόκληση

«Η λειψυδρία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στοχευμένες υποδομές. ο μοναδικός τρόπος να την αντιμετωπίσουμε. Για να ανταπεξέλθουμε, προετοιμαστήκαμε σε επίπεδο μελετών και κάνουμε το καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων κατασκευής των λεγόμενων “δίδυμων” αγωγών της Κωπαΐδας, του φράγματος Ψαχνών και του αρδευτικού Λιανοκλαδίου. Με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής μας επιτροπής προχωρούμε στην υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων με κονδύλια άνω των 100.000.000 ευρώ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Συνέντευξη 02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Συμπερίληψη 02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
Τα προβλήματα υγείας 02.10.25

«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση»
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» λέει ο Ανδρουλάκης

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
