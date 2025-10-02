Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας θέλει να δρομολογήσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ένταξη έργων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους, από την παρέμβαση: Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 41ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης ένταξης των ακόλουθων έργων:

«Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου» στο Δήμο Λαμιέων Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή 7 αντλιοστασίων που θα εξυπηρετούν αντίστοιχα 7 αρδευτικούς τομείς. Το υπόγειο δίκτυο χωροθετείται υπό των διανοιγμένων αγροτικών οδών και θα έχει συνολικό μήκος περίπου 66.670μ.

«Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Δικτύων Περιοχής Κωπαΐδας – Α’ Φάση», προϋπολογισμού 35.691.100 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή της Κωπαϊδας (Δήμος Ορχομενού – Δ.Ε. Ακραιφνίας και Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων – Δ.Ε. Αλιάρτου και Δ.Ε. Θεσπιέων) για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μεθόδων άρδευσης. Συνοπτικά τα προτεινόμενα προς κατασκευή έργα αφορούν σε 2 έργα υδροληψίας και αντίστοιχα 2 κεντρικά αντλιοστάσια, 4 αρδευτικά αντλιοστάσια, 4 δεξαμενές αναρρύθμισης, αγωγούς μεταφοράς συνολικού μήκους 7.820,60 m και εσωτερικά αρδευτικά δίκτυα μήκους 77.910,10 m.

«Κατασκευή Φράγματος Ψαχνών Εύβοιας», προϋπολογισμού 55.800.000 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής βασικά έργα: Κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα επιφανειακών νερών ωφέλιμης χωρητικότητας 4.280.000 m3. Συναφή έργα (υπερχειλιστής, σήραγγα εκτροπής, οδοποιία προσπέλασης). Αγωγός μήκους 7.753,20 m για τη μεταφορά του νερού από τον ταμιευτήρα στην περιοχή άρδευσης. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την εξυπηρέτηση συνολικής μικτής αρδευόμενης έκτασης 12.550 στρεμμάτων στις περιοχές Ψαχνών και Τριάδας.

Φ.Σπανός: Λειψυδρία η μεγαλύτερη πρόκληση

«Η λειψυδρία είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στοχευμένες υποδομές. ο μοναδικός τρόπος να την αντιμετωπίσουμε. Για να ανταπεξέλθουμε, προετοιμαστήκαμε σε επίπεδο μελετών και κάνουμε το καθοριστικό βήμα για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων κατασκευής των λεγόμενων “δίδυμων” αγωγών της Κωπαΐδας, του φράγματος Ψαχνών και του αρδευτικού Λιανοκλαδίου. Με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής μας επιτροπής προχωρούμε στην υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων με κονδύλια άνω των 100.000.000 ευρώ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

