Έναρξη του διαλόγου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034 από την Περιφέρεια Κρήτης

Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας την εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034: Στρατηγικές και Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».

Στην παρέμβασή του, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας, «ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της ισχυρής διεκδίκησης των πόρων της περιφερειακής ανάπτυξης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα ευρωπαϊκά σενάρια συγκεντρωτικής διαχείρισης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με την Πολιτική Συνοχής σε ένα κεντρικό ταμείο (στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης) το οποίο θα ελέγχεται από το κεντρικό κράτος.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας ότι «η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι τα κατεξοχήν εργαλεία που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, καθώς χρηματοδοτούν στοχευμένα έργα σε κάθε τοπική κοινωνία» (από μικρές αρδεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς, μέχρι σχολικά κτίρια και αγροτικές υποδομές).

Προειδοποίησε πως η μεταφορά αυτών των προγραμμάτων σε ένα κεντρικό, απρόσωπο ταμείο, πρακτικά θα απομακρύνει την Ευρώπη από τους πολίτες της και κάλεσε σε συστράτευση για να παραμείνουν οι πόροι στην περιφερειακή ανάπτυξη με ισχυρό αποκεντρωμένο ρόλο».