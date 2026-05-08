Έναρξη του διαλόγου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034 από την Περιφέρεια Κρήτης
Στ. Αρναουτάκης: «Διεκδικούμε τους πόρους της περιφερειακής ανάπτυξης. Όχι στην κεντρική διαχείριση της Νέας ΚΑΠ και της Πολιτικής Συνοχής».
- «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ
- Μήνυση σε διασώστες του ΕΚΑΒ στην Κρήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια – Συγγενείς γυναίκας που πέθανε στη θάλασσα
- Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο στη Γέφυρα του Πέτρε στον ΒΟΑΚ
- Μάχη για τη ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνοντας την εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034: Στρατηγικές και Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
Στην παρέμβασή του, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας, «ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της ισχυρής διεκδίκησης των πόρων της περιφερειακής ανάπτυξης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα ευρωπαϊκά σενάρια συγκεντρωτικής διαχείρισης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με την Πολιτική Συνοχής σε ένα κεντρικό ταμείο (στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης) το οποίο θα ελέγχεται από το κεντρικό κράτος.
Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας ότι «η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι τα κατεξοχήν εργαλεία που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, καθώς χρηματοδοτούν στοχευμένα έργα σε κάθε τοπική κοινωνία» (από μικρές αρδεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς, μέχρι σχολικά κτίρια και αγροτικές υποδομές).
Προειδοποίησε πως η μεταφορά αυτών των προγραμμάτων σε ένα κεντρικό, απρόσωπο ταμείο, πρακτικά θα απομακρύνει την Ευρώπη από τους πολίτες της και κάλεσε σε συστράτευση για να παραμείνουν οι πόροι στην περιφερειακή ανάπτυξη με ισχυρό αποκεντρωμένο ρόλο».
- Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα
- Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas
- Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια
- Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
- Ηλεία: Εργάτης γης πέθανε από λεπτοσπείρωση
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη
- Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις