Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό διαμόρφωση εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, εκφράζει με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, «στην παρέμβασή του, ο Αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, κάνοντας λόγο για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των Ελλήνων και Κρητικών παραγωγών. Όπως τονίζει, η μαζική είσοδος αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τα οποία παράγονται με χαμηλότερο κόστος και διαφορετικά περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα, απειλεί ευθέως τα προϊόντα που παράγονται υπό τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι προϊόντα με αναγνωρισμένη ποιότητα και γεωγραφική ταυτότητα δεν προστατεύονται επαρκώς στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει 24 προϊόντα ΠΟΠ και 11 προϊόντα ΠΓΕ, με βάση την τρέχουσα συμφωνία ΕΕ-Mercosur προστατεύονται μόνο το ελαιόλαδο Σητείας ΠΟΠ και το ελαιόλαδο Κολυμπαρίου ΠΟΠ.

Εκτός λίστας προστασίας παραμένουν εμβληματικά προϊόντα του νησιού με ισχυρή εξαγωγική δυναμική, όπως:

Το «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη/Kriti» (ΠΓΕ)., η γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ), το Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (ΠΟΠ), η σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (ΠΓΕ) και ο Οίνος Κρήτης (ΠΓΕ)».

Αίτημα για καθολική προστασία

Ο Σταύρος Τζεδάκης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «υπογραμμίζει πως οι εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να αγνοούν τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών, καθώς η υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα πλήττει τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, την επισιτιστική ασφάλεια και την παραμονή των νέων στον τόπο τους.

«Ως Περιφέρεια Κρήτης ζητούμε να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα του νησιού μας, καθώς και να προστατευθούν όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα της χώρας μας», καταλήγει στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης.