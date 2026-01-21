newspaper
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21 Ιανουαρίου 2026 | 19:34

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Spotlight

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε υπέρ της παραπομπής της Συμφωνίας ΕΕ – Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ, τονίζοντας ότι «ξεχωριστή σημασία για τα εμπόδια στη Συμφωνία έχει ο μεγαλειώδης αγώνας των μπλόκων των βιοπαλαιστών αγροτών στην Ελλάδα για πάνω από 50 ημέρες, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Κριτήριο της τοποθέτησης του ΚΚΕ αποτελεί «η στήριξη κάθε ενέργειας που μπορεί να βάλει εμπόδια στην εφαρμογή της αντιλαϊκής αυτής Συμφωνίας και να συμβάλλει στην συνέχιση και κλιμάκωση του μεγάλου κινήματος των βιοπαλαιστών αγροτών ενάντια στην συμφωνία και την ΚΑΠ σε όλη την ΕΕ, που έχει ‘στριμώξει’ την Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών – μελών».

«Οι νομικές ‘μανούβρες’ της Κομισιόν να ‘σπάσει’ τη Συμφωνία σε δύο χωριστά νομικά κείμενα, είχαν στόχο να παρουσιαστεί ως ‘αμιγώς εμπορική’ κι όχι ‘μεικτή’ (δηλαδή και με πολιτικές διαστάσεις) όπως πράγματι είναι. Έτσι κατάφερε να μην απαιτείται ομοφωνία για απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε και επικύρωση από τα κοινοβούλια των 27 κρατών μελών της ΕΕ», τονίζει η ευρωομάδα του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «αυτή η μεθόδευση αποδεικνύει ότι η ΕΕ δεν διστάζει να κάνει κουρελόχαρτο ακόμη και τις δικές της ευρωσυνθήκες, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και το φόβο ΕΕ και κυβερνήσεων» μπροστά στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ένωση.

Άλλωστε, επισημαίνει, «η Συμφωνία ΕΕ – Mercosur είναι συμπλήρωμα και συνέπεια της ΚΑΠ, γιατί και οι δύο τους έχουν ίδιους στόχους και αποτελέσματα: να εξασφαλίσουν φτηνές πρώτες ύλες και τρόφιμα για τους εμποροβιομήχανους του αγροδιατροφικού τομέα, οδηγώντας σε ξεκλήρισμα τους βιοπαλαιστές αγρότες, κάνοντας απλησίαστα για τους εργαζόμενους τα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα και μάλιστα χαμηλής ποιότητας».

«Καμία αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει μια δήθεν καλύτερη συμφωνία»

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες «να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου. Άλλωστε, αυτό αποφασίζει με βάση τις αντιλαϊκές ευρωενωσιακές Συνθήκες, που θεσπίστηκαν και εφαρμόζονται προς όφελος των μεγάλων ομίλων. Καμία προσδοκία, καμία αυταπάτη δεν πρέπει να έχουν οι λαοί ότι μπορεί να υπάρξει μια δήθεν καλύτερη συμφωνία, όπως  επιχειρούν να τους εξαπατήσουν αστικές δυνάμεις από την σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ακροδεξιά της Λεπέν και του Όρμπαν, που παριστάνουν τώρα τον ‘φίλο’ των βιοπαλαιστών αγροτών, ενώ ακόμη και πριν λίγες ημέρες όλοι μαζί (σύσσωμοι κι οι ευρωβουλευτές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας, Βελόπουλου, Νίκης και Λατινοπούλου) με χέρια και με πόδια ψήφιζαν στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ της τροποποιημένης ΚΑΠ, που φέρνει νέα δεινά στους βιοπαλαιστές της υπαίθρου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει ότι «μοναδικός δρόμος και διέξοδος για την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών είναι η οργάνωση, συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης τους, με ενότητα, μαχητικότητα κι αλληλεγγύη ενάντια στην ΕΕ και την αντιλαϊκή στρατηγική της, την ΚΑΠ και τις συμφωνίες της, τα μονοπώλια και την εξουσία τους. Πάλη που ανοίγει δρόμους στις διεκδικήσεις όλου του λαού για να χτιστεί η συμμαχία με τους εργαζόμενους, για την ζωή που τους αξίζει».

