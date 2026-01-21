Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναστείλει τις εργασίες του για την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και τις απειλές για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στο σχέδιό του.
Νέα κρίση στις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ
Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζητούσε νομοθετικές προτάσεις για την άρση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα, ένα βασικό μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου, καθώς και για τη συνέχιση των μηδενικών δασμών για τους αμερικανικούς αστακούς, που αρχικά συμφωνήθηκε με τον Τραμπ το 2020.
Οι προτάσεις απαιτούν έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις της ΕΕ.
Ευρωβουλευτές λένε ότι η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι μονόπλευρη
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πολλοί ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει παράπονα ότι η εμπορική συμφωνία είναι μονόπλευρη, με την ΕΕ να υποχρεούται να μειώσει τους περισσότερους εισαγωγικούς δασμούς, ενώ οι ΗΠΑ εμμένουν σε ένα ευρύ ποσοστό 15%.
Ωστόσο, προηγουμένως είχαν εμφανιστεί πρόθυμοι να την αποδεχτούν, αν και υπό όρους, όπως μια ρήτρα λήξης 18 μηνών και μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών αυξήσεων των εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Η επιτροπή εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της σε ψηφοφορίες στις 26-27 Ιανουαρίου. Ωστόσο, αυτό έχει πλέον αναβληθεί.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι οι νέες απειλές για επιβολή δασμών έχουν παραβιάσει τη συμφωνία του Τέρνμπερι, λέγοντας ότι τώρα θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.
Δείτε σχετική ανάρτηση του Λάνγκε:
📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!
Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.
Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs
— Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026
- ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
- Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο 1-3: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Τσεχία
- Χρυσά Βατόμουρα 2026: Ρόμπερτ Ντε Νίτο, Ριάνα και Νάταλι Πόρτμαν στους χειρότερους της χρονιάς – Όλη η «μαύρη» λίστα
- Ηράκλειο: Αποκολλήθηκε κομμάτι από γέφυρα και έπεσε σε ΙΧ
- Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
- Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
- Γαλλία: Το Ελιζέ διαψεύδει τον Τραμπ ότι έπεισε τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων
- Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις