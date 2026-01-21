Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας
- Πού θα φτάσει φέτος ο κατώτατος – Ποια επιδόματα επηρεάζονται
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
- Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις
Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για πάνω από μία ώρα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ συνέχισε να καταφέρεται εναντίον της Ευρώπης και μετά την ομιλία του.
Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο
Όπως αναφέρει το Sky News, ο δημοσιογράφος του βρετανικού μέσου, Πολ Κέλσο τον ρώτησε γιατί δεν σέβεται την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν».
«Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στον τομέα της μετανάστευσης και της ενέργειας, θα συμβούν άσχημα πράγματα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Trump on the UK and Europe:
Between immigration and energy, if they don’t change, bad things will happen to them. pic.twitter.com/oJhH1Rn8hC
— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ πολλές φορές στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Δανία δεν έχει κάνει τίποτα για τη Γροιλανδία, ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη ότι «δεν εκτιμούν όσα κάνουμε».
Επέμεινε ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας εκτός από τις ΗΠΑ, επισήμανε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να την αποκτήσει, ωστόσο ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για να συμβεί αυτό.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Trump on Greenland:
No nation or group of nations is in a position to secure Greenland other than the United States.
We are a great power—much greater than people even understand. I think they found that out two weeks ago in Venezuela.
We saw this in World War II, when Denmark… pic.twitter.com/TzrZ91hSWr
— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
- Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
- Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
- Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί
- Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
- ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
- Πλήττει την Αττική η κακοκαιρία – Πού υπάρχουν προβλήματα
- Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
- Κικίλιας σε νέους Λιμενοφύλακες: Σας περιμένει μία καριέρα υπερηφάνειας, θυσίας, κουράγιου και σθένους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις