Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για πάνω από μία ώρα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ συνέχισε να καταφέρεται εναντίον της Ευρώπης και μετά την ομιλία του.

Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο

Όπως αναφέρει το Sky News, ο δημοσιογράφος του βρετανικού μέσου, Πολ Κέλσο τον ρώτησε γιατί δεν σέβεται την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν».

«Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στον τομέα της μετανάστευσης και της ενέργειας, θα συμβούν άσχημα πράγματα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Trump on the UK and Europe: Between immigration and energy, if they don’t change, bad things will happen to them. pic.twitter.com/oJhH1Rn8hC — Clash Report (@clashreport) January 21, 2026

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ πολλές φορές στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Δανία δεν έχει κάνει τίποτα για τη Γροιλανδία, ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη ότι «δεν εκτιμούν όσα κάνουμε».

Επέμεινε ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας εκτός από τις ΗΠΑ, επισήμανε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να την αποκτήσει, ωστόσο ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για να συμβεί αυτό.

Δείτε σχετική ανάρτηση: