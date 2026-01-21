Όσο οι Ευρωπαίοι μιλάνε στο Νταβός, ο Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από το ΝΑΤΟ

Στη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως το NATO είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ αποδυνάμωνε ακόμα περισσότερο τη Συμμαχία.

Σύμφωνα με τη The Washington Post, oι ΗΠΑ θα αποσύρουν 200 στρατιωτικούς από το ΝΑΤΟ, καθώς το Πεντάγωνο προχωρά σε μείωση της παρουσίας του στα 30 Κέντρα Αριστείας της συμμαχίας, τα οποία εκπαιδεύουν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε διάφορες πτυχές του πολέμου,

Αν και οι ενέργειες αυτές έχουν σχεδιαστεί εδώ και μήνες, αυτή τη στιγμή συμπίπτουν με μια περίοδο έντονων εντάσεων ΗΠΑ-ΕΕ με αφορμή της Γροιλανδία.

Αντί για άμεση απόσυρση, το Πεντάγωνο σκοπεύει να μην αντικαθιστά το προσωπικό καθώς λήγουν οι τοποθετήσεις του, κάτι που θα τραβήξει για χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συμμετοχή των ΗΠΑ στα κέντρα δεν τερματίζεται πλήρως, διευκρίνισαν.

Μεταξύ των συμβουλευτικών ομάδων που θα υποστούν περικοπές περιλαμβάνονται εκείνες που επιφορτίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια της συμμαχίας και στον ναυτικό πόλεμο.

Το Πεντάγωνο θα μειώσει επίσης τη συμμετοχή του σε επίσημους οργανισμούς του ΝΑΤΟ που ασχολούνται με τις ειδικές επιχειρήσεις και τις πληροφορίες, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι, αν και ένας εξ αυτών σημείωσε ότι ορισμένες από αυτές τις αμερικανικές λειτουργίες θα μεταφερθούν αλλού εντός της συμμαχίας, περιορίζοντας τον αντίκτυπο της κίνησης.

Οι προκλήσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει ευρεία καταδίκη από Ευρωπαίους ηγέτες και από πολλούς βουλευτές στο Κογκρέσο, οι οποίοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος διακινδυνεύει να προκαλέσει ανεπανόρθωτη και περιττή ζημιά στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Τι απαντά το NATO

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «οι προσαρμογές στη διάταξη και τη στελέχωση των αμερικανικών δυνάμεων δεν είναι ασυνήθιστες» και ότι η συμμαχία βρίσκεται σε «στενή επαφή» με την Ουάσινγκτον σχετικά με τη συνολική κατανομή των δυνάμεων.

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία, ο αμερικανικός στρατός έχει αρχίσει να υποχωρεί από την Ευρώπη, καθώς η κυβέρνηση πιέζει τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο έλεγχο της συλλογικής άμυνας της ηπείρου. Υπό πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, η συμμαχία συμφώνησε το περασμένο καλοκαίρι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου 1,5% που θα κατευθυνθεί σε υποδομές και άλλα μη στρατιωτικά έργα.

Νομοθέτες —μεταξύ αυτών και ορισμένοι κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί— αντέδρασαν στις κινήσεις της κυβέρνησης στην Ευρώπη και εργάζονται για να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα βοήθειας που επηρεάζονται, παρά τις οδηγίες του Πενταγώνου.

Μεγάλος αντίκτυπος

Μέλη του Κογκρέσου έχουν επίσης ψηφίσει νομοθεσία που υποχρεώνει το Πεντάγωνο να διαβουλεύεται μαζί τους πριν από οποιεσδήποτε μεγάλες μειώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Ο νόμος ορίζει ότι η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο εάν η συνολική δύναμη των ΗΠΑ στην Ευρώπη πέσει κάτω από τους 76.000 στρατιώτες. Σήμερα ανέρχεται περίπου στους 80.000.

Αν και το προσωπικό που τελικά θα αποσυρθεί αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι υποστηρίζουν, όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, ότι η αμερικανική αποχώρηση θα μπορούσε να έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στη συμμαχία, μειώνοντας πολύτιμη αμερικανική στρατιωτική τεχνογνωσία.

«Διαθέτουμε μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία, την οποία κάποιοι από τους ανθρώπους μας προσφέρουν σε αυτά τα κέντρα», δήλωσε η Λόρεν Σπεράντσα, ανώτερη αξιωματούχος του Πενταγώνου επί κυβέρνησης Μπάιντεν. «Η απόσυρση του αμερικανικού προσωπικού θα συνεπαγόταν ένα είδος “διαρροής εγκεφάλων”».