ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

Παρέμβαση στην συζήτηση σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ και τον κλιμακούμενο ανταγωνισμό με την ΕΕ με επίκεντρο την Γροιλανδία, πραγματοποίησε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες απειλές για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟϊκού Σύμμαχου της Δανίας και της ΕΕ στη Γροιλανδία, σε συνέχεια της στρατιωτικής τους επέμβασης κατά του λαού Βενεζουέλας, όπως και των απειλών σε βάρος του Κουβανικού λαού, όπως και την επίθεση που σχεδιάζουν ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν», τόνισε στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης.

«Καμία αλλαγή συνόρων, καμία πολεμική εμπλοκή, καμιά θυσία για τα κέρδη των λίγων»

Υπογράμμισε πως «δεν αποτελεί ιδιορρυθμία του Τραμπ, αλλά οι ΗΠΑ θεωρούν την Αρκτική ‘ζωτικό χώρο’, στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό τους με την καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα» και προσέθεσε πως «οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας, με κριτήριο τους δασμούς και την επιζήμια για τους λαούς συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, καθώς και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία – Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή».

«Μονόδρομος η αυτοτελής πάλη των λαών ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και συμμαχία, σε εκβιασμούς και ανταγωνισμούς τους. Καμία αλλαγή συνόρων, καμία πολεμική εμπλοκή, καμιά θυσία για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων», σημείωσε καταληκτικά ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.