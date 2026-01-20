Γροιλανδία: «Προετοιμαστείτε για πιθανή εισβολή», λέει ο πρωθυπουργός Νίλσεν

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, «αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί». Και κάλεσε τους κατοίκους στη Γροιλανδία να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενη εισβολή στο νησί της Αρκτικής.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Νούουκ, επισήμανε ότι εξελίξεις επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση. Αιτία, οι διαρκείς απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που επιθυμεί να θέσει υπό τον έλεγχός του το νησί.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Γροιλανδίας έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μία φωτογραφία-προϊόν ΑΙ, στην οποία απεικονίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να καταλαμβάνουν τη Γροιλανδία.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επισήμανε επίσης ότι η εδαφική ακεραιότητα της χώρας του πρέπει να γίνει σεβαστή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι η κυβέρνησή του «εργάζεται και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την κατάσταση».

Επίσης, είπε ότι οι επαφές που είχε ο ίδιος και η κυβέρνησή του με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους ήταν καλές. Επίσης, ότι όλες οι δυτικές χώρες θα πρέπει να είναι ενωμένες με «σεβασμό για την εθνική, εδαφική ακεραιότητα (και) τον σεβασμό για το διεθνές δίκαιο».

Ο Νίλσεν ζήτησε μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο νησί.

«Δεν γίνεται πολιτική με αναρτήσεις»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σχολίασε και τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τις χαρακτήρισε «ασεβείς» και προέτρεψε να απομακρυνθεί η επικοινωνία σε πλατφόρμες όπως το Truth Social και το X.

«Θέλουμε να έχουμε διάλογο στα σωστά κανάλια, ώστε να μη λαμβάνει χώρα στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε.

«Τα χειρότερα μπροστά μας»

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, από την Κοπεγχάγη, προειδοποίησε ότι «τα χειρότερα μπορεί να είναι ακόμα μπροστά μας».

«Τώρα απειλούμαστε από τον στενότερο σύμμαχό μας», δήλωσε στο κοινοβούλιο της Δανίας.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Δανία έχει προσκληθεί στο Νταβός και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι κανένας εκπρόσωπός της δεν σχεδιάζει να παραστεί.