Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, «θα γίνει πόλεμος»

Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Spotlight

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι κοιμούνται, ο Τραμπ… ονειρεύεται, καταστρώνοντας σχέδια.

Όπως φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε ένα πολυάσχολο βράδυ στις ΗΠΑ.

Αλλιώς πως να εξηγηθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ο Τραμπ:

  • Επιτέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλώντας το χλευαστικά «λαμπρό» σύμμαχο, για το «σοκαριστικό» σχέδιο παραχώρησης της κυριαρχίας των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο (παρά την προηγούμενη υποστήριξη των ΗΠΑ), λέγοντας ότι είναι ανάμεσα σε μια «μακρά σειρά» λόγων για τους οποίους η Γροιλανδία «πρέπει να αποκτηθεί».
  • Διέρρευσε ιδιωτικά μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν του Γάλλου και του Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ που συζητούν τις τελευταίες πολιτικές του κινήσεις.
  • Απείλησε τη Γαλλία με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια λόγω της άρνησης του Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» της Γάζας, ενώ δήλωσε για τον Μακρόν ότι «κανείς δεν τον θέλει γιατί πολύ σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμά του».
  • Επανέλαβε την πρόθεσή του να καταλάβει τη Γροιλανδία ως «επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει επιστροφή».
  • Δημοσίευσε ένα οπτικό υλικό που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη, στο οποίο ο ίδιος έστηνε την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι είναι «έδαφος των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 2026», λίγες ημέρες αφότου η αμερικανική αντιπροσωπεία συμφώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας να διεξαχθούν οι συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών και όχι μέσω απειλητικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και όλα αυτά ενόψει της αναμενόμενης εμφάνισης του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη.

Μιλώντας πριν από το ταξίδι του στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να καταλάβει την αυτοδιοικούμενη δανική επικράτεια. Το ζήτημα έχει κλιμακώσει τις διατλαντικές εντάσεις και έχει ταρακουνήσει τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ .

«Δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουν υπερβολικά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα το βράδυ της Δευτέρας, αναφερόμενος στην αντίθεση της ΕΕ για τη Γροιλανδία

Μηνύματα πριν την προσέλευση του Τραμπ στο Νταβός

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου στο Νταβός την Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η παρουσία του είναι έντονη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ στο ελβετικό θέρετρο.

Επιχειρηματικοί ηγέτες – συμπεριλαμβανομένων διευθύνοντων συμβούλων στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των κρυπτονομισμάτων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών – προσκλήθηκαν σε δεξίωση μετά την ειδική ομιλία του Τραμπ στο φόρουμ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές.

Μια ημέρα μετά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν τις επιλογές τους σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ φέρεται επίσης να εξετάζει αντίποινα κατά των νέων δασμών εισαγωγών της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός λεγόμενου εμπορικού όπλου» και ευρύτερων οικονομικών αντιμέτρων.

Λάθος οι προτεινόμενοι δασμοί των ΗΠΑ σε Ευρωπαίους εταίρους  λέει η φον ντερ Λάιεν

Να σημειωθεί ότι από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ΕΕ έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα «γεωπολιτικά σοκ» – αυτή είναι η ευγενική κωδική λέξη αυτής της εβδομάδας για τον Τραμπ, καθώς και την άνοδο της δυναμικής Κίνας και της Ρωσίας – για να «οικοδομήσει μια νέα μορφή ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας».

Σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό απόσπασμα, είπε:

«Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία μόνο εάν αναγνωρίσουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη.

Φυσικά, η νοσταλγία είναι μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά η νοσταλγία δεν θα επαναφέρει την παλιά τάξη πραγμάτων. Και το παιχνίδι με τον χρόνο – και η ελπίδα ότι τα πράγματα θα επανέλθουν σύντομα – δεν θα διορθώσει τις δομικές εξαρτήσεις που έχουμε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλά κατά τη διάρκεια της 56ης ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας

Το θέμα μου, λοιπόν, είναι το εξής: Αν αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη, τότε και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει μόνιμα. Είναι καιρός να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να οικοδομήσουμε μια νέα ανεξάρτητη Ευρώπη».

Αναφορικά με την Γροιλανδία λέει ότι «όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής της Αρκτικής, η Ευρώπη είναι πλήρως αφοσιωμένη» και συμμερίζεται την έμφαση που δίνουν οι ΗΠΑ στην ασφάλεια της περιοχής.

Αλλά λέει με νόημα ότι το μπλοκ διαθέτει τις απαιτούμενες δυνατότητες και η ασφάλεια «μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί».

Στη συνέχεια, ασκεί ευθέως κριτική στον Τραμπ: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτεινόμενοι πρόσθετοι δασμοί αποτελούν λάθος, ειδικά μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο. Και στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Και όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι.

Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, «θα γίνει πόλεμος»

Ο Δανός βουλευτής Ράσμους Γιάρλοφ δήλωσε στο CNN ότι εάν ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει τον αμερικανικό στρατό να εισβάλει στη Γροιλανδία, «θα γίνει πόλεμος και θα πολεμάμε ο ένας εναντίον του άλλου».

Στο μεταξύ, η Δανία έστειλε επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία εν μέσω των απειλών του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της αυτοδιοικούμενης δανικής επικράτειας.

Ο αρχηγός του Βασιλικού Δανικού Στρατού, Πίτερ Μπόισεν, και μια «ουσιαστική συμβολή» στρατιωτών αποβιβάστηκαν στο Κανγκερλουσουάκ στη δυτική Γροιλανδία το βράδυ της Δευτέρας, ανέφεραν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR και άλλα δανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει εικόνες που δείχνουν την επιθυμία του η Γροιλανδία να γίνει αμερικανικό έδαφος.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας TV2 ανέφερε ότι 58 Δανοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν στην Αρκτική, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με περίπου 60 άλλους που είχαν αποσταλεί νωρίτερα για να συμμετάσχουν σε συνεχιζόμενες πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, με την ονομασία Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή.

Το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας και οι Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ανάπτυξη δυνάμεων έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για να αναλάβει τον έλεγχο της τεράστιας, πλούσιας σε ορυκτά περιοχής της Αρκτικής, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο NBC News τη Δευτέρα, ο Τραμπ απάντησε «χωρίς σχόλια», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν θα μπορούσε να καταλάβει το νησί με τη βία.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν αφότου είπε στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρερ σε γραπτό μήνυμα το Σαββατοκύριακο ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να «σκέφτεται αποκλειστικά την Ειρήνη» αφότου δεν του απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Τραμπ κατά Βρετανίας: «Μεγάλη ανοησία» η παραχώρηση των νήσων Τσάγκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση της Βρετανίας να παραχωρήσει τα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, είπε ότι το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να παραδώσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο είναι μια «πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ». Είπε:

Σοκαριστικά, ο «λαμπρός» σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, την τοποθεσία μιας ζωτικής σημασίας στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, στον Μαυρίκιο, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΛΟΓΟ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν παρατηρήσει αυτή την πράξη απόλυτης αδυναμίας. Αυτές είναι Διεθνείς Δυνάμεις που αναγνωρίζουν μόνο ΔΥΝΑΜΗ, γι’ αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, τώρα, μετά από μόλις ένα χρόνο, χαίρουν σεβασμού όπως ποτέ άλλοτε.

Η παραχώρηση εξαιρετικά σημαντικής γης από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και αποτελεί έναν ακόμη σε μια πολύ μακρά σειρά λόγων Εθνικής Ασφάλειας για τους οποίους η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί.

Η Δανία και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοί της πρέπει να ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.

Βρετανία: «Δεν θα κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς»

Η βρετανική κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη τη συμφωνία της για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας των νήσων Τσάγκος, ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς στην εθνική ασφάλεια.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς στην εθνική μας ασφάλεια. Ενεργήσαμε επειδή η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία απειλούνταν, αφού δικαστικές αποφάσεις υπονόμευσαν τη θέση μας και θα την εμπόδιζαν να λειτουργήσει όπως προβλέπεται στο μέλλον», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει τη λειτουργία της κοινής βάσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία εδώ και γενιές, με ισχυρές διατάξεις για τη διατήρηση των δυνατοτήτων της άθικτων και των αντιπάλων μας μακριά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία για τις νήσους Τσάγκος

Η Βρετανία δέχτηκε το 2025 συμφωνία να παραδώσει στον Μαυρίκιο την κυριαρχία της στις νήσους Τσάγκος, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο μιας βρετανικής-αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής.

Τα νησιά χωρίστηκαν από τον Μαυρίκιο το 1965, όταν ο Μαυρίκιος ήταν ακόμα βρετανική αποικία. Η Βρετανία αγόρασε τα νησιά για 3 εκατ. λίρες, αλλά ο Μαυρίκιος ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να τα παραχωρήσει παράνομα ως μέρος μιας συμφωνίας για την απόκτηση ανεξαρτησίας.

Η Βρετανία κάλεσε τις ΗΠΑ να κατασκευάσουν στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, κάτι που οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τα σπίτια τους.

Κάποιοι από αυτούς κατέληξαν στον Μαυρίκιο και στις Σεϋχέλλες, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, κυρίως στο Κρόλεϊ του Δυτικού Σάσεξ.

Σύνταξη
