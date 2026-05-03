Πρεμιέρα στα play offs στη Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson
Η Stoiximan GBL μπαίνει πλέον σε ρυθμούς πλέι οφ, με το πρώτο παιχνίδι που διεξάγεται να είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι Betsson.
Ξεκινά η δράση στα πλέι οφ της Stoiximan GBL, με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι Betsson να ανοίγει τον… χορό. Ένα ζευγάρι που έχει συναντηθεί ουκ ολίγες φορές στη φετινή σεζόν, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν στα ίσα την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Οι Θεσσαλονικείς έκαναν ένα εντυπωσιακό κλείσιμο στην κανονική περίοδο σημειώνοντας έξι σερί νίκες που τους έδωσε τη δυνατότητα να προσπεράσουν την ΑΕΚ και να είναι εκείνοι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Σε καλή αγωνιστική κατάσταση το Περιστέρι πριν τον ΠΑΟΚ
Στην αντίπερα όχθη, οι Περιστεριώτες επίσης είχαν εξαιρετικό φινάλε με νίκη επί του Άρη Betsson που ήταν η όγδοη στα τελευταία εννέα ματς, δείχνοντας πως βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ο Παντελής Μπούτσκος δεν υπολογίζει στην γνωστή απουσία του Νίκου Χουγκάζ, έχοντας όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος από την πλευρά του, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και η ομάδα του θα πάει πάνοπλη στην αναμέτρηση.
