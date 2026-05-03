Πήρε την pole position στο Grand Prix του Μαϊάμι ο Αντονέλι (pic)
Από την πρώτη θέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix του Μαϊάμι ο Κίμι Αντονέλι.
Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την pole position στο κυριακάτικο (3/5, 23:00) Grand Prix του Μαϊάμι, με το οποίο επαναρχίζει η… δράση στη Formula 1, ύστερα από ένα διάλειμμα πέντε εβδομάδων, λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.
Ο οδηγός της Mercedes σημείωσε -σε τρίτο διαδοχικό Grand Prix μετά την Κίνα και την Ιαπωνία- τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.
Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε επίδοση 1:27.798 στον πρώτο γρήγορο γύρο του στο Q3 και δεν βελτίωσε το χρόνο του στη συνέχεια, με τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι 166 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.
Kimi Antonelli and Max Verstappen on the front row! 👀
Here’s your Miami Grand Prix starting grid ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/cH0yp8FKq4
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari και ο -κάτοχος του τίτλου των οδηγών- Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος σημείωσε νωρίτερα τη νίκη στον αγώνα σπριντ, έχοντας εκκινήσει από την «pole position», με τη βρετανική ομάδα να πανηγυρίζει το «1-2».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) έπιασαν φωτιά τα φρένα του Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος σταμάτησε την Audi του στην πίστα και το προσωπικό του σιρκουί έσβησε τη φωτιά, πριν απομακρυνθεί το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του Q2.
