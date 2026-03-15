Απίθανος ο Αντονέλι στη Σανγκάη – Θρίαμβος με 1-2 για τη Μercedes (pics)
O Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Σανγκάης βλέποντας πρώτος την καρό σημαία κι έγινε ο δεύτερος νεότερος στην ιστορία της Formula 1
Ο Κίμι Αντονέλι αξιοποίησε ιδανικά την pole position που εξασφάλισε εχθές (14/3) και θριάμβευσε στο Grand Prix της Κίνας, που διεξήχθη σήμερα (15/3) στην πίστα της Σανγκάης. Αυτή, είναι η πρώτη νίκη για τον μόλις 19 ετών Ιταλό «πιλότο» στην Formula 1.
O Ιταλός πιλότος της Mercedes παρότι είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να τον προσπερνάει στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, πέρασε ξανά μπροστά και άντεξε μετά την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο απλά για εκείνον, πανηγυρίζοντας έτσι μια ιστορική μέρα για εκείνον.
Θριαμβευτής ο Κίμι Αντονέλι
📻 «YEESSS WE DID IT!»
Grande Kimi! 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/M1OEMFFz2v
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Δεύτερος ήρθε ο ομόσταβλος του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον που βρέθηκε για πρώτη φορά εκεί στην καριέρα του με τη Ferrari. Τέταρτος ήταν ο Σαρλ Λέκλερ με Ferrari και πέμπτος ο Όλιβερ Μπέρμαν με Haas.
Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 in Shanghai!
Here are your points-scorers after a thrilling race 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pPRrqN3Yeq
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Στην έκτη θέση βρέθηκε ο Πιερ Γκασλί με Alpine, έβδομος ήταν ο Λίαμ Λόσον με Racing Bulls, όγδοος ο Ίσακ Χατζάρ με Red Bull Racing, ένατος ο Κάρλος Σάινθ με Williams, ενώ την πρώτη δεκάδα έκλεισε ο Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις