Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στη νέα σεζόν της Formula 1 η Mercedes, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να κάνουν το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Αυστραλίας.

Ο Τζορτζ Ράσελ γύρισε την πίστα σε 1:18.518 και πήρε την pole position, γεγονός που σημαίνει ότι θα αρχίσει τον αγώνα από την πρώτη θέση του grid, ενώ πίσω του θα είναι ο team-mate του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι.

Στην τρίτη θέση του grid θα βρίσκεται ο Ίσακ Χάτζαρ με Red Bull, ενώ από την τέταρτη θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari. Την πρώτη 8άδα συμπληρώνουν οι Οσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις, Λιούις Χάμιλτον και Λιαμ Λόσον.

Η κατάταξη στις κατατακτήριες δοκιμές της Αυστραλίας:

George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2! 👏 Here’s the full classification from Quali 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/xS2qNswzAb — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την τελευταία θέση, καθώς ο Ολλανδός πιλότος έχασε το πίσω μέρος της RB22 στο φρενάρισμα της στροφής 1 και κατέληξε στις μπαριέρες.

Το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν στην στροφή 1: