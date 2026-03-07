Έκαναν το 1-2 στην Αυστραλία οι Mercedes: Pole position ο Ράσελ, δεύτερος ο Αντονέλι (pic+vid)
Ο Ράσελ πήρε την pole position και θα είναι στην πρώτη θέση του grid, με την Mercedes να κάνει το 1-2, καθώς δεύτερος θα εκκινήσει ο Αντονέλι.
Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στη νέα σεζόν της Formula 1 η Mercedes, με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να κάνουν το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Αυστραλίας.
Ο Τζορτζ Ράσελ γύρισε την πίστα σε 1:18.518 και πήρε την pole position, γεγονός που σημαίνει ότι θα αρχίσει τον αγώνα από την πρώτη θέση του grid, ενώ πίσω του θα είναι ο team-mate του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι.
Στην τρίτη θέση του grid θα βρίσκεται ο Ίσακ Χάτζαρ με Red Bull, ενώ από την τέταρτη θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari. Την πρώτη 8άδα συμπληρώνουν οι Οσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις, Λιούις Χάμιλτον και Λιαμ Λόσον.
Η κατάταξη στις κατατακτήριες δοκιμές της Αυστραλίας:
George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2! 👏
Here’s the full classification from Quali 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/xS2qNswzAb
— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την τελευταία θέση, καθώς ο Ολλανδός πιλότος έχασε το πίσω μέρος της RB22 στο φρενάρισμα της στροφής 1 και κατέληξε στις μπαριέρες.
Το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν στην στροφή 1:
Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳
This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl
— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
