Τι είναι το «Aeroporn» που προκαλεί φρενίτιδα στη Formula 1

Στη Formula 1 τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη ούτε καν αυτό που φαίνεται κρυμμένο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ένας νέος όρος έχει αρχίσει να κυκλοφορεί με ένταση στα paddocks και στα τεχνικά γραφεία των ομάδων: Aeroporn. Ένας όρος που δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά στους πιο «μυημένους» μηχανικούς και αεροδυναμιστές του σπορ. Και πίσω από αυτόν βρίσκεται ένας άνθρωπος: ο Xavi Gázquez (είναι Ισπανός φωτογράφος και αναλυτής τεχνικών θεμάτων της Formula 1, γνωστός κυρίως για την εξειδίκευσή του στην αεροδυναμική φωτογράφιση μονοθεσίων και για τον όρο που ο ίδιος καθιέρωσε: “Aeroporn”).

Το Aeroporn, όπως το ορίζει ο ίδιος, είναι το «γυμνό» της αεροδυναμικής. Φωτογραφίες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης που αποκαλύπτουν ό,τι οι ομάδες προσπαθούν απεγνωσμένα να κρύψουν: το κάτω μέρος του μονοθεσίου, τους διαχύτες, τις εισαγωγές αέρα, τις γεωμετρίες των αναρτήσεων, τα περίφημα fences του πατώματος. Δηλαδή ακριβώς τα σημεία όπου κρύβεται το πραγματικό αγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη F1.

Στη νέα εποχή του ground effect, όπου οι κανονισμοί έχουν περιορίσει τις «κραυγαλέες» αεροδυναμικές λύσεις, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και αυτή η λεπτομέρεια δεν φαίνεται εύκολα. Εκεί ακριβώς έρχεται το Aeroporn.

Όλες οι ομάδες της Formula 1 διαθέτουν επίσημους φωτογράφους αυτό είναι απολύτως νόμιμο και καθιερωμένο. Οι μηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά ποιος δουλεύει για ποιον. Όταν ένα μονοθέσιο σηκώνεται στα καβαλέτα, σχηματίζονται «ανθρώπινα τείχη», τοποθετούνται εργαλεία, φτερά ή κιβώτια για να κρυφτούν τα κρίσιμα σημεία. Παρ’ όλα αυτά, η φωτογραφία θα τραβηχτεί. Πάντα.

Ο Xavi Gázquez, μέσω του Instagram λογαριασμού xaviimages και του site GrainingF1.com, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο «παρακολουθούμενους» ανθρώπους του paddock. Και το κοινό του δεν είναι απλοί φίλαθλοι. Είναι τεχνικοί διευθυντές, επικεφαλής σχεδίασης και αεροδυναμιστές από ομάδες όπως Red Bull, McLaren, Aston Martin, Williams, Cadillac.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το Aeroporn εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2023 στο Άμπου Ντάμπι και έκτοτε εξελίχθηκε σε εργαλείο συμπληρωματικό των εσωτερικών αναλύσεων των ομάδων. Όχι υποκατάστατο, αλλά ένα ακόμη «μάτι» που εντοπίζει λεπτομέρειες σε πραγματικές συνθήκες αγώνα έξω από αεροσήραγγες και CFD.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι φωτογραφίες των αναρτήσεων και των πατωμάτων. Εκεί, σύμφωνα με τον Gázquez, η McLaren έκανε τη διαφορά το 2024–2025, με μονοθέσιο που «καταπίνει» τα kerbs χωρίς απώλεια σταθερότητας. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν αποτυπώνονται στα δελτία Τύπου· αποτυπώνονται στον φακό.

Το Aeroporn αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία ενόψει 2026, όταν η Formula 1 περνά σε εντελώς νέο τεχνικό κανονισμό. Οι κινητήρες θα αλλάξουν, αλλά αυτό που θα φαίνεται —και άρα θα αναλύεται— είναι η αεροδυναμική φιλοσοφία κάθε ομάδας. Σε μια χρονιά «λευκού χαρτιού», η πρώτη αποκάλυψη μιας έξυπνης λύσης μπορεί να καθορίσει ολόκληρη σεζόν.

Ο Gázquez δεν αποκλείει μια μεγάλη έκπληξη τύπου Brawn GP 2009. Έναν απρόσμενο κυρίαρχο που θα εμφανιστεί από το πουθενά. Και όταν αυτό συμβεί, το Aeroporn θα είναι εκεί για να το απογυμνώσει.

Στη Formula 1 του σήμερα, η πληροφορία είναι δύναμη. Και το Aeroporn είναι η πιο ωμή, καθαρή και ανελέητη μορφή της.