Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.
Ο Λάντο Νόρις είναι ο Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, έπειτα από την τρίτη θέση που κατέκτησε στο grand prix του Άμπου Ντάμπι!
The emotions pour out 🤩#F1 #AbuDhabiGP @LandoNorris pic.twitter.com/RpPGRfMftN
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Ο Βρετανός οδηγός κατακτά τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τη νίκη στο Άμπου Ντάμπι, νίκη ωστόσο που δεν στάθηκε ικανή να του δώσει τον τίτλο. Έτσι ο Ολλανδός παραδίδει τα… σκήπτρα μετά από τέσσερις σερί τίτλους.
Ο Νόρις τερμάτισε στην τρίτη θέση και είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα στη βαθμολογία, ώστε να ανεκυρήχθει Παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο ομόσταβλός του, Όσκαρ Πιάστρι, τερμάτισε δεύτερος και στον αγώνα, αλλά και στο πρωτάθλημα.
Ο Αυστραλός πιλότος της McLaren δεν κατάφερε να απειλήσει για το πρωτάθλημα και κλείνει έτσι την τριάδα του βάθρου. Αποτυχία για τον Όσκαρ, ο οποίος είχε τα ηνία στη βαθμολογία για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της σεζόν.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
1. Λάντο Νόρις – 423
2. Μαξ Φερστάπεν – 421
3. Όσκαρ Πιάστρι – 410
4. Τζορτζ Ράσελ – 319
5. Σαρλ Λεκλέρ – 242
6. Λιούις Χάμιλτον – 156
7. Κίμι Αντονέλι – 150
8. Άλεξ Άλμπον – 73
9. Κάρλος Σάινθ – 64
10. Φερνάντο Αλόνσο – 56
The moment of glory 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GJZJQ1oKnZ
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει πανηγυρίσει εδώ και αρκετό καιρό η Μc Laren, η οποία άφησε πίσω της την Μερσέντες και την Red Bull.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
1. McLaren – 833
2. Mercedes – 469
3. Red Bull – 451
4. Ferrari – 398
5. Williams – 137
6. Racing Bulls – 92
7. Aston Martin – 88
8. Haas – 81
9. Sauber – 69
10. Alpine – 22
Land🍩#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/DGpMUv4FUS
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Sealed with a kiss 😘
Lando celebrates with girlfriend Magui #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ONEnFR1UbM
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Fearless 💪
Here’s that brilliant pass from Oscar! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1EZQ4s5VB2
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
LAP 41/58
Verstappen seizes the lead off Piastri! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/rxjswFMIdQ
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
