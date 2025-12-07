Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, έπειτα από την τρίτη θέση που κατέκτησε στο grand prix του Άμπου Ντάμπι!

Ο Βρετανός οδηγός κατακτά τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τη νίκη στο Άμπου Ντάμπι, νίκη ωστόσο που δεν στάθηκε ικανή να του δώσει τον τίτλο. Έτσι ο Ολλανδός παραδίδει τα… σκήπτρα μετά από τέσσερις σερί τίτλους.

Ο Νόρις τερμάτισε στην τρίτη θέση και είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα στη βαθμολογία, ώστε να ανεκυρήχθει Παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο ομόσταβλός του, Όσκαρ Πιάστρι, τερμάτισε δεύτερος και στον αγώνα, αλλά και στο πρωτάθλημα.

Ο Αυστραλός πιλότος της McLaren δεν κατάφερε να απειλήσει για το πρωτάθλημα και κλείνει έτσι την τριάδα του βάθρου. Αποτυχία για τον Όσκαρ, ο οποίος είχε τα ηνία στη βαθμολογία για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λάντο Νόρις – 423

2. Μαξ Φερστάπεν – 421

3. Όσκαρ Πιάστρι – 410

4. Τζορτζ Ράσελ – 319

5. Σαρλ Λεκλέρ – 242

6. Λιούις Χάμιλτον – 156

7. Κίμι Αντονέλι – 150

8. Άλεξ Άλμπον – 73

9. Κάρλος Σάινθ – 64

10. Φερνάντο Αλόνσο – 56

Το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει πανηγυρίσει εδώ και αρκετό καιρό η Μc Laren, η οποία άφησε πίσω της την Μερσέντες και την Red Bull.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren – 833

2. Mercedes – 469

3. Red Bull – 451

4. Ferrari – 398

5. Williams – 137

6. Racing Bulls – 92

7. Aston Martin – 88

8. Haas – 81

9. Sauber – 69

10. Alpine – 22