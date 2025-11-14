sports betsson
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Cadillac: Το αμερικανικό όνειρο της Formula 1
Άλλα Αθλήματα 14 Νοεμβρίου 2025 | 11:14

Cadillac: Το αμερικανικό όνειρο της Formula 1

H είσοδος της αμερικανικής μάρκας αλλάζει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο grid του 2026

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Cadillac ετοιμάζεται να γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1, σηματοδοτώντας μια νέα, αμερικανική εποχή για το σπορ. Το πρώτο της μονοθέσιο θα «ζωντανέψει» πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ τα βλέμματα στρέφονται ήδη στις πρώτες του εμφανίσεις στην πίστα τον Ιανουάριο. Η ιστορική εταιρεία, γνωστή για την πολυτέλεια και την τεχνολογική της υπεροχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρει τώρα το κύρος της στα πιο σκληρά μονοπάτια των Gran Prix, επενδύοντας σε ένα έργο γεμάτο φιλοδοξία, ρίσκο και καινοτομία.

Η προετοιμασία του νέου –και ενδέκατου– ομάδας του grid για το 2026 έχει μπει σε κρίσιμη φάση. Από τα κέντρα προσομοίωσης μέχρι τις πρώτες μηχανικές δοκιμές, όλα δείχνουν ότι η Cadillac δεν μπήκε στη Formula 1 απλώς για να δοκιμάσει την τύχη της. Το πρώτο σημαντικό βήμα ήρθε στην Ίμολα, εκεί όπου ο Σέρχιο «Checo» Πέρες –ο Μεξικανός που πανηγύρισε νίκες με τη Red Bull– φόρεσε ξανά τη φόρμα αγώνων, αυτή τη φορά στο πιλοτήριο ενός παλιού μονοθέσιου Ferrari SF-23, μοντέλο του 2023. Ο λόγος; Οι κανονισμοί της FIA απαγορεύουν δοκιμές με μονοθέσια υπό τρέχοντες κανονισμούς, και έτσι η Cadillac επιστρατεύει την τεχνογνωσία και τους κινητήρες της Ferrari, με την οποία συνεργάζεται στενά για την είσοδό της στο πρωτάθλημα.

Η εικόνα του Πέρες με μια «μαύρη» Ferrari στην ιταλική πίστα έχει βαρύνουσα συμβολική αξία: ένας παλιός αντίπαλος της Scuderia προετοιμάζει, με τη βοήθειά της, το μεγάλο του comeback, ενώ παράλληλα η Cadillac δοκιμάζει διαδικασίες, τεχνικά πρωτόκολλα και ομαδική λειτουργία ενόψει της νέας σεζόν. Μαζί του, περίπου 30 μέλη της Ferrari και 20 της Cadillac εργάστηκαν επί δύο ημέρες στο πρόγραμμα TPC (Testing Previous Cars), μια ρεαλιστική πρόβα για το τι θα ακολουθήσει μέσα στο 2026.

Όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής της ομάδας, Γκρέιμ Λόουντον, το πρώτο «άναμμα» του υβριδικού κινητήρα θα γίνει σε λιγότερο από 50 ημέρες – δηλαδή πριν το τέλος του έτους. Το ντεμπούτο του μονοθεσίου στην πίστα προγραμματίζεται για τις αρχές Ιανουαρίου, πιθανότατα στο πλαίσιο των 200 επιτρεπόμενων χιλιομέτρων των λεγόμενων filming days. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή στις επίσημες χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, όπου θα ξεκινήσει και η πραγματική σύγκριση δυνάμεων.

Η Cadillac δεν είναι η μόνη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που επιχειρεί να εισέλθει στον πιο απαιτητικό θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Audi είχε ήδη παρουσιάσει επίσημα το δικό της project νωρίτερα στη χρονιά, επιλέγοντας μια πιο θεαματική έναρξη στο Μόναχο. Η αμερικανική φίρμα, αντίθετα, επιλέγει σιωπηλή προετοιμασία, δουλεύοντας μακριά από τα φώτα, με στόχο η πρώτη της εμφάνιση να συνοδευτεί από ουσία – και όχι απλώς εντυπώσεις. «Όλα είναι προγραμματισμένα και προχωρούν βάσει σχεδίου» δηλώνει ο Λόουντον, που γνωρίζει πως το εγχείρημα δεν αφορά μόνο έναν αγωνιστικό στόχο, αλλά μια ολόκληρη στρατηγική αμερικανικής παρουσίας στη Formula 1.

Η συμμετοχή της Cadillac σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής απόλυτης ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο σπορ. Η Formula 1 εισέρχεται πλέον σε έναν πιο παγκόσμιο κύκλο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης, χάρη και στην αύξηση των Grand Prix σε Μαϊάμι, Λας Βέγκας και Ώστιν. Η Cadillac, με το κύρος της General Motors στο πλευρό της, θα επιχειρήσει να μετατρέψει αυτή τη δυναμική αγορά σε αγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αν καταφέρει να παντρέψει την αμερικανική μηχανική φαντασία με την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, τότε η φράση «Made in Detroit, racing in Monza» μπορεί να εξελιχθεί σε νέα πραγματικότητα της Formula 1.

Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14.11.25

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
