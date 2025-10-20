sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
Ραζνάτοβιτς: «Νέα λίγκα, όχι για συλλόγους, βασισμένη στο μοντέλο της Formula 1»
Μπάσκετ 20 Οκτωβρίου 2025 | 21:26

Ραζνάτοβιτς: «Νέα λίγκα, όχι για συλλόγους, βασισμένη στο μοντέλο της Formula 1»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφέρθηκε στη νέα παγκόσμια λίγκα του μπάσκετ που θα περιοδεύει και θα έχει στοιχεία από το πρωτάθλημα της Formula 1.

Πολλά ακούγονται για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, από νέα μορφή στην Ευρωλίγκα, μέχρι και συνεργασία της τελευταίας με το NBA, ή ακόμη και δημιουργία του NBA Europe.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ένας από τους πιο ικανούς και αναγνωρισμένους ατζέντηδες στην ευρωπαϊκή αγορά, ρίχνει «φως» στην προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος για δημιουργία μίας νέας παγκόσμιας λίγκας. Αυτή δεν θα βασίζεται στα παραδοσιακά μοντέλα συλλόγων, αλλά θα έχει άλλη μορφή που θα θυμίζει το μοντέλο της Formula 1.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη Mozzart TV, η διοργάνωση θα έχει φορμάτ περιοδείας, με έξι ανδρικές και έξι γυναικείες ομάδες να ταξιδεύουν μαζί σε πόλεις ανά τον κόσμο, αγωνιζόμενες σε τουρνουά με παραμονή δύο εβδομάδων σε κάθε σταθμό.

Το πρότζεκτ αναμένεται να περιλαμβάνει τουρνουά σε Ασία, Ευρώπη και Λατινική Αμερική, με τη λίγκα να προγραμματίζεται έτσι ώστε να επικαλύπτεται από τη σεζόν του NBA. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ύπαρξη αυτής της λίγκας θα αλλάξει τις προτιμήσεις πολλών μελλοντικά για το πού θα συνεχίσουν την καριέρα τους.

Οπως σημειώνει το ESPN σε ρεπορτάζ του η ηγετική ομάδα της νέας λίγκας έχει ήδη προσεγγίσει παίκτες, ατζέντηδες, στελέχη ομάδων και τεχνικό προσωπικό, προετοιμάζοντας για μια είσοδο στην αγορά που θα προκαλέσει αίσθηση.

Ένα από τα πιο γνωστά άτομα που είχαν ενδιαφερθεί για το φιλόδοξο πρότζεκτ ήταν και ο Μάβερικ Κάρτερ, στενός συνεργάτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Η Euroleague χρειάζεται έναν άνθρωπο όπως ο Άνταμ Σίλβερ ή πριν τον Ντέιβιντ Στερν (ο νυν και ο πρώην κομισάριος του NBA). Οι αποφάσεις τους ήταν απαραβίαστες. Ό,τι θα συμβεί στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Το NBA Europe έρχεται, και το ερώτημα είναι αν θα αναλάβει συλλόγους ή παίκτες. Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε», είπε αρχικά.

Το ρεπορτάζ στη συνέχεια αναφέρει πως ο Ραζνάτοβιτς «…τελικά ανακάλυψε ότι η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου, παγκόσμιου πρωταθλήματος, στο οποίο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παίζει ενεργό ρόλο, δεν είναι μύθος»

«Αυτή η ιδέα είναι στα σκαριά εδώ και καιρό και δουλεύουμε πάνω της. Η λίγκα δεν θα είναι για συλλόγους, αλλά θα λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Formula 1. Αν τελικά γίνει πραγματικότητα, θα είναι ένα ακόμη πλήγμα για την Euroleague και το NBA, γιατί κάποιοι παίκτες ίσως επιλέξουν αυτή τη διαδρομή, όμως υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, κατέληξε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

