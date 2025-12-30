sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Formula 1: Το χρυσάφι των luxury business στην πίστα
Άλλα Αθλήματα 30 Δεκεμβρίου 2025

Formula 1: Το χρυσάφι των luxury business στην πίστα

Από τη LVMH στη LEGO και από την PepsiCo στη Barilla, η Formula 1 μετατρέπεται σε παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ και εμπειρίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η Formula 1 ολοκλήρωσε το 2025 επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι πια απλώς ένα κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής αξίας. Ο αριθμός των παγκόσμιων συνεργατών έφτασε τους 31, σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με το 2020, αποτυπώνοντας μια βαθιά αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο της κατηγορίας.

Η στρατηγική της Liberty Media, ιδιοκτήτριας της Formula 1 από το 2017, είναι σαφής: μετατροπή των Grand Prix σε γεγονότα που συνδυάζουν αθλητισμό, lifestyle, pop culture και τεχνολογία. Οι συνεργασίες πλέον δεν λειτουργούν απλώς ως χορηγίες προβολής, αλλά ως ολοκληρωμένες συνέργειες που επεκτείνουν το κοινό πολύ πέρα από τους παραδοσιακούς φίλους του motorsport.

Κεντρικός πρωταγωνιστής αυτής της μετάβασης είναι ο όμιλος LVMH, ο οποίος υπέγραψε δεκαετή συμφωνία αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων ετησίως. Το luxury portfolio του γαλλικού κολοσσού «κουμπώνει» ιδανικά με την premium ταυτότητα της F1: η TAG Heuer επέστρεψε ως επίσημος χρονομέτρης, η Louis Vuitton απέκτησε ρόλο παγκόσμιου partner, ενώ η Moët Hennessy φέρνει στην πίστα brands όπως Moët & Chandon, Belvedere, Whispering Angel και Glenmorangie. Τα εμπορικά αποτελέσματα ήταν άμεσα, με διψήφια αύξηση επισκεψιμότητας στα καταστήματα και συλλεκτικά ρολόγια που εξαντλήθηκαν πριν καν φτάσουν στο κοινό.

Η F1, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο luxury. Το portfolio των συνεργατών της το 2025 απλώνεται από την τεχνολογία έως τα τρόφιμα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Lenovo αναβαθμίστηκε σε Global Partner, με τη Motorola ως επίσημο smartphone partner. Η PepsiCo υπέγραψε συμφωνία έως το 2030, φέρνοντας το Sting Energy, το Gatorade και τα Doritos στο επίσημο οικοσύστημα της F1. Στον ίδιο άξονα, η Barilla και το KitKat της Nestlé ενίσχυσαν την παρουσία του food branding, ενώ ο σεφ Gordon Ramsay μετέφερε την υψηλή γαστρονομία στο F1 Garage.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η American Express επεκτάθηκε σε παγκόσμιο partner πληρωμών, ενώ η Santander εισήλθε ως retail banking partner. Παράλληλα, η Allwyn εγκαινίασε ένα διεθνές community award, ενισχύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η συνεργασία με τον LEGO Group, που μετέτρεψε το μάρκετινγκ σε καθαρό θέαμα. Στο Grand Prix του Μαϊάμι, μονοθέσια LEGO σε φυσικό μέγεθος μπήκαν στην πίστα, δημιουργώντας το πιο viral περιεχόμενο της χρονιάς, με δισεκατομμύρια impressions και ρεκόρ προβολών στα social media.

Η απόλυτη βιτρίνα αυτού του μοντέλου ήταν το Grand Prix του Λας Βέγκας, που επιβεβαίωσε τη F1 ως παγκόσμιο entertainment brand. Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, δεκάδες εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και χιλιάδες creators συνέθεσαν ένα event που έμοιαζε περισσότερο με φεστιβάλ πολιτισμού παρά με παραδοσιακό αγώνα. Συναυλίες, business summits και pop εμφανίσεις –ακόμη και η είσοδος της Disney με τον Mickey Mouse– έδειξαν τον δρόμο για το 2026.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Formula 1 δεν πουλά πλέον μόνο αγώνες. Πουλά εμπειρίες, αφήγημα και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο, premium κοινό. Και όσο τα partnerships μετατρέπονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, το business της F1 αποδεικνύεται εξίσου γρήγορο και κερδοφόρο με τα μονοθέσια που τρέχουν στην πίστα.

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.12.25

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Stream sports
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
Culture Live 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Κόσμος 30.12.25

Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 100 εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή του Μόντε Μόρο στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ προσέκρουσε στον σταθμό λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύνταξη
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
Monkey Christ 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Σύνταξη
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
27 χρόνια πριν 30.12.25

Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Αμερικανοί κλήθηκαν από τη Gallup να φανταστούν πώς θα είναι η χώρα τους το 2025 — και σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο κοντά ή μακριά έπεσαν από την πραγματικότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026
Ελλάδα 30.12.25

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Με το σύνθημα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ώστε η αλλαγή του χρόνου να μη βρει κανέναν απομονωμένο, αλλά όλους ενωμένους, ο ένας πλάι στον άλλον, μέσα στην προσευχή, την αγάπη και την εκκλησιαστική σύναξη.

Σύνταξη
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
