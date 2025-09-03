Ferrari και Αντονέλι φέρνουν πανζουρλισμό στους Ιταλούς ενόψει του Gran Prix της Μόντσα

Η Formula 1 επισκέπτεται το Ναό της ταχύτητας. Τη διάσημη Μόντσα για το 96ο γκραν πρι της ιστορίας της. Μία πίστα στην οποία έχουν γραφτεί τόσες και τόσες στιγμές θριάμβων, αλλά και καταποντισμών.

Είναι ο ιερός τόπος των απανταχού φιλάθλων της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κυρίως βέβαια για τους τιφόζι της Ferrari όπου είναι το σπίτι τους, η έδρα της αγαπημένης τους ομάδας. Αυτή η έκδοση είναι προορισμένη να καταρρίψει για άλλη μια φορά το ρεκόρ προσέλευσης: πέρυσι, 334.000 άτομα παρακολούθησαν δια ζώσης τον αγώνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, η πρόβλεψη είναι ότι θα ξεπεράσει τις 370.000.

Για τον 16ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η Ferrari έχει οργανώσει αρκετές πρωτοβουλίες αφιερωμένες αποκλειστικά στους οπαδούς της. Επίσης η Scuderia παρουσίασε μια νέα εμφάνιση για να γιορτάσει την 50ή επέτειο του πρώτου τίτλου του Νίκι Λάουντα με την ομάδα του Μαρανέλο. Το μονοθέσιο θα έχει τα χρώματα της 312T, ενώ η ομάδα θα φοράει ρετρό εμφάνιση εμπνευσμένη από τις στολές του 1975.

Όμως τώρα οι Ιταλοί έχουν ακόμα έναν λόγο για να φωνάξουν. Έστω και αν αυτοί που θα το επιλέξουν θα θεωρηθούν αιρετικοί. Θα είναι για ένα «δικό τους» παιδί. Τον Κίμι Αντονέλι.

A 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 for a 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙧𝙞𝙫𝙚𝙧!🇮🇹 Nella Fanzone dell’#ItalianGP vi aspetta un’area interamente dedicata ad Andrea Kimi Antonelli 🤩 Preparatevi a ripercorrere passo dopo passo la carriera del giovane pilota italiano!🏎💨#AutodromoNazionaleMonza pic.twitter.com/Gp2pvtLIwa — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) September 1, 2025

Ο πιλότος της Mercedes δεν ζούσε όταν ανέβηκε για τελευταία φορά συμπατριώτης του στο βάθρο της Μόντσα. Το Σεπτέμβριο του 2005 ο Τζανκάρλο Φιζικέλα οδηγώντας μια Renault, τερμάτισε στην 3η θέση πίσω από τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και τον Φερνάντο Αλόνσο.

Θα ήταν μάλιστα κάτι το μοναδικό για τον ίδιο να πετύχει κάτι που θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας. Όχι γιατί θα γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τα ασημί βέλη, αλλά θα μπορέσει και να εξιλεωθεί για την… κουταμάρα που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, πέφτοντας πάνω στον Λεκλέρ.