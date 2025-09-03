sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Ferrari και Αντονέλι φέρνουν πανζουρλισμό στους Ιταλούς ενόψει του Gran Prix της Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:34

Ferrari και Αντονέλι φέρνουν πανζουρλισμό στους Ιταλούς ενόψει του Gran Prix της Μόντσα

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η πίστα της Μόντσα αυτό το Σαβββατοκύριακο για λογαριασμό της Scuderia Ferrari και του Κίμι Αντονέλι.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Formula 1 επισκέπτεται το Ναό της ταχύτητας. Τη διάσημη Μόντσα για το 96ο γκραν πρι της ιστορίας της. Μία πίστα στην οποία έχουν γραφτεί τόσες και τόσες στιγμές θριάμβων, αλλά και καταποντισμών.

Είναι ο ιερός τόπος των απανταχού φιλάθλων της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κυρίως βέβαια για τους τιφόζι της Ferrari όπου είναι το σπίτι τους, η έδρα της αγαπημένης τους ομάδας. Αυτή η έκδοση είναι προορισμένη να καταρρίψει για άλλη μια φορά το ρεκόρ προσέλευσης: πέρυσι, 334.000 άτομα παρακολούθησαν δια ζώσης τον αγώνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, η πρόβλεψη είναι ότι θα ξεπεράσει τις 370.000.

Για τον 16ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η Ferrari έχει οργανώσει αρκετές πρωτοβουλίες αφιερωμένες αποκλειστικά στους οπαδούς της. Επίσης η Scuderia παρουσίασε μια νέα εμφάνιση για να γιορτάσει την 50ή επέτειο του πρώτου τίτλου του Νίκι Λάουντα με την ομάδα του Μαρανέλο. Το μονοθέσιο θα έχει τα χρώματα της 312T, ενώ η ομάδα θα φοράει ρετρό εμφάνιση εμπνευσμένη από τις στολές του 1975.

Όμως τώρα οι Ιταλοί έχουν ακόμα έναν λόγο για να φωνάξουν. Έστω και αν αυτοί που θα το επιλέξουν θα θεωρηθούν αιρετικοί. Θα είναι για ένα «δικό τους» παιδί. Τον Κίμι Αντονέλι.

Ο πιλότος της Mercedes δεν ζούσε όταν ανέβηκε για τελευταία φορά συμπατριώτης του στο βάθρο της Μόντσα. Το Σεπτέμβριο του 2005 ο Τζανκάρλο Φιζικέλα οδηγώντας μια Renault, τερμάτισε στην 3η θέση πίσω από τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και τον Φερνάντο Αλόνσο.

Θα ήταν μάλιστα κάτι το μοναδικό για τον ίδιο να πετύχει κάτι που θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας. Όχι γιατί θα γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τα ασημί βέλη, αλλά θα μπορέσει και να εξιλεωθεί για την… κουταμάρα που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, πέφτοντας πάνω στον Λεκλέρ.

World
Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Πότε παραδίδεται 03.09.25

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Σύνταξη
