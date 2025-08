Ξέσπασε ο Χάμιλτον: «Είμαι άχρηστος, η Ferrari χρειάζεται άλλον οδηγό» (vid)

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Ουγγαρίας, έφεραν μια απρόσμενη χαρά στις τάξεις της Ferrari, αφού οι άνθρωποι της Scuderia είδαν τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει την pole position.

Παρόλα αυτά, ο Λιούς Χάμιλτον δεν φάνηκε να είναι το ίδιο χαρούμενος με την απόδοσή του, αφού όταν βγήκε από το μονοθέσιο φάνηκε να λέει πως είναι «απλά άχρηστος», ενώ λίγο αργότερα επισήμανε ότι η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει οδηγό.

“It’s me every time. I’m just useless. The team has no problem. The second car is on pole, so they probably just need to change driver.”

Distraught Lewis Hamilton after qualifying 💔

pic.twitter.com/AyjmBTnVBK

— Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) August 2, 2025