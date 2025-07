Μουρίνιο: «Η Ferrari είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Formula 1» (pic)

Το παρών στο Grand Prix του Σίλβερστοουν έδωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον Λάντο Νόρις να παίρνει τη νίκη, με τον Πορτογάλο τεχνικό να βλέπει τον αγώνα από τις εγκαταστάσεις της Ferrari.

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στο ιταλικό «SkySports» και αναφέρθηκε στην Scuderia την οποία και αποκάλεσε ως «τη Ρεάλ Μαδρίτης της Formula 1», αφού όπως επισήμανε αντιμετωπίζεις την πίεση μόνο παίρνοντας νίκες.

Icons only!! Jose Mourinho and @Raye with us today 👋 pic.twitter.com/s4TODWMtri

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 4, 2025