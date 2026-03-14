Ο Αντονέλι πήρε την pole position κι έγραψε ιστορία στη Σανγκάη

Ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεαρότερος οδηγός της Formula 1, ο οποίος κατέκτησε την pole position σε ένα πλήρες grand prix, αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο για την Mercedes στις κατατακτήριες δοκιμές, στον αγώνα που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο 19χρονος «πιλότος» σημείωσε χρόνο 0,222 του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον Βρετανό πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην πρώτη σειρά εκκίνησης της Mercedes, ενώ ο -επίσης- Βρετανός, Λιούις Χάμιλτον με Ferrari ήταν ο τρίτος ταχύτερος.

Οι δηλώσεις του Αντονέλι

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είδα ότι ο Ράσελ είχε το πρόβλημα και προσπάθησα να διατηρήσω την εστίασή μου για να παραμείνω ήρεμος και να κάνω έναν καλό γύρο», σχολίασε μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Αντονέλι, ο οποίος κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ σε γκραν πρι, από το 2008, σε ηλικία 21 ετων.

Ο Ράσελ έκανε μόνο έναν γύρο αφού σταμάτησε στην πίστα νωρίς στην τελική φάση, παραπονούμενος στην ομάδα του, ότι δεν υπήρχε μπαταρία και δεν μπορούσε να αλλάξει ταχύτητα. Ο Βρετανός οδηγός, κατάφερε να βάλει ξανά σε λειτουργία το αυτοκίνητο και επέστρεψε στα πιτς όπου οι μηχανικοί εργάστηκαν σκληρά για να τον βγάλουν πίσω πριν από την καρό σημαία.

«Ξεκινώντας τον τελευταίο γύρο δεν είχα μπαταρία, ούτε θερμοκρασία ελαστικών, τίποτε. Αλλά η ομάδα έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά για να μας φέρει σε αυτήν την θέση, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση», τόνισε ο Βρετανός «πιλότος».

Ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari τερμάτισε τέταρτος με τις McLaren του Οσκαρ Πιάστρι και του νυν πρωταθλητή, Λάντο Νόρις ν’ ακολουθούν στην πέμπτη και στην έκτη θέση, ενώ έβδομος κατετάγη ο Πιερ Γκασλί με Alpine, ιδιοκτησίας της Renault, όγδοος ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν Max με Red Bull κι’ ένατος ο νέος «ομόσταυλος» του Ολλανδού οδηγού, Αϊζακ Χατζάρ. Ο Ολιβερ Μπίρμαν συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα για την Haas με κινητήρα Ferrari.