Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε σε πορεία στους δρόμους των Αμπελοκήπων με αίτημα το κλείσιμο των γραφείων του Εθνικού Μετώπου, ενός ακροδεξιού κόμματος με φιλοχουντικά και νεοφασιστικά χαρακτηριστικά που προσπαθεί να προσεταιριστεί τον «τραμπισμό» μέσα από την αντιμεταναστευτική και ρατσιστική πολιτική, έχοντας τον αντικομμουνισμό στα βασικά του στοιχεία.
Έχει ως ΓΓ και ταυτόχρονα επικεφαλής ένα παλιό στέλεχος της ΕΠΕΝ τον Μάνο Κώνστα. Το πολιτικό κόμμα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, στοχοποιεί τις διαφορετικές φυλές ανθρώπων πλην Ελλήνων, Ευρωπαίων και Αμερικανών μιλώντας για «εποικισμό» και «αντικατάσταση των Ελλήνων».
Απέναντι σε αυτό το εγχείρημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, περισσότερα από 1.500 μέλη συλλογικοτήτων, μέλη κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, μαζί με μεγάλη μερίδα οπαδών της περιοχής, έχοντας ως κοινό τους χαρακτηριστικό τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά τους, διαδήλωσαν στους δρόμους των Αμπελοκήπων, μια περιοχή με έντονο το μεταναστευτικό στοιχείο.
Κυρίως συναντά κανείς πολίτες από τις Φιλιππίνες και την Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και αναλογική εκπροσώπηση από όλα τις χώρες προέλευσης οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα.
Παλμός, αστυνομική παρουσία και χωρίς επεισόδια
Η διαδήλωση των αντιφασιστών και κατοίκων της περιοχής στους δρόμους των Αμπελοκήπων ήταν ειρηνική, με διακριτική παρουσία από 2-3 διμοιρίες και αστυνομικών της Δέλτα, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, με νωπό ακόμα το συμβάν των ξυλοδαρμών στο Εφετείο στην δίκη των Αμπελοκήπων, η οποία αφορούσε μέρος των συνθημάτων. Κάτι που κυρίως αποδεικνύει πως τα επεισόδια μπορούν να αποφευχθούν.
Η πορεία στους δρόμους των Αμπελοκήπων βρήκε μερίδα των κατοίκων στις πόρτες και τα μπαλκόνια τους, με περιέργεια σε έναν βαθμό, άλλοτε υποστηρικτικά της διαδήλωσης, με πολύ συγκινητική στιγμή μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία ακούγοντας αντιφασιστικά συνθήματα, βγήκε στο μπαλκόνι να χαιρετίσει τους διαδηλωτές για να της απευθύνουν με την σειρά τους δεκάδες από αυτούς χαιρετισμό, μια καλησπέρα ή ένα «γεια σου γιαγιά».
