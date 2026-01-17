Πετράλωνα: Αντιφασιστική συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν

Αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013, στα Πετράλωνα, πραγματοποίησαν για ακόμη μία χρονιά, μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων σωματείων και συλλογικοτήτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας.

Όσοι συγκεντρώθηκαν άφησαν λουλούδια στο μνημείο και πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του, στους δρόμους της περιοχής.

Μάλιστα σε μια στιγμή, οι συγκεντρωμένοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή, υψώνοντας τις γροθιές τους.

Ο Λουκμάν, πακιστανικής καταγωγής, ήταν μόλις 27 ετών και δέχθηκε επίθεση στα Πετράλωνα από δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς πήγαινε με το ποδήλατό του, για να πιάσει δουλειά στο πόστο του στη λαϊκή αγορά, δεχόμενος κεπτά μαχαιριές στην καρδιά.

Στόχος της κινητοποίησης, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, είναι «η καταδίκη των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν στο Εφετείο».

Οι δύο συλληφθέντες αρχικά τον Απρίλιο του 2014, είχαν καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αθηνών σε ισόβια, χωρίς ελαφρυντικά για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ακολούθως το 2019, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε τους δύο δράστες σε κάθειρξη 21 ετών και 5 μηνών, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία με άμεσο δόλο, της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από τη δολοφονία υπήρχαν ρατσιστικά κίνητρα.