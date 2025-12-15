Για δεύτερη μέρα η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας Κυριακή Στεφανάτου συνεχίζει το βαρύ κατηγορώ της για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

«Η δύναμη της Χρυσής Αυγής ήταν η βία», είπε η εισαγγελική λειτουργός χαρακτηρίζοντας προσχεδιασμένη την επίθεση των κατηγορουμένων σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών. Κατά την κρίση της, όπως είπε.

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τους μηχανισμούς της Δημοκρατίας ως εργαλεία για να επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους».

Για την επίθεση της Χρυσής Αυγής σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών

«Το modus operandi, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Η πράξη ήταν προσχεδιασμένη. Οι δράστες έρχονται και φεύγουν συντεταγμένα. Έχουν σαφή στόχευση και κυρίως δηλώνουν την πολιτική τους ταυτότητα. Είναι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε κάθε σχέση με την επίθεση και κατά τη συνήθη τακτική της κάλυψε όλους τους δράστες» τόνισε η εισαγγελέας περιγράφοντας την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών επικαλούμενη τα στοιχεία της δικογραφίας.

Και πρόσθεσε πως «η Χρυσή Αυγή οργάνωσε, ενέκρινε και επιδοκίμασε την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών. «Προχωρώντας μάλιστα τη σκέψη της ένα βήμα παραπέρα παρατήρησε ότι «όσο λιγότερες αναστολές έχεις τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία»».

Μάλιστα συνέδεσε αυτή την τακτική και το μήνυμα που έστειλε η Χρυσή Αυγή με τον καταδικασμένο κατ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα Γιώργο Ρουπακιά λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Αυτό έβλεπε και όπλισε το χέρι του Γιώργου Ρουπακιά».

Με την έναρξη της αγόρευσης της η εισαγγελέας επικαλέστηκε ομιλία κατηγορούμενου Γιάννη Λαγού, που έλεγε ότι οι Αιγύπτιοι ψαράδες θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και τον ελληνικό λαό.

Με τον τρόπο αυτό, συνέχισε «στοχοποίησε τους Αιγύπτιους Αλιεργάτες. Λίγες ώρες μετά την ομιλία Λαγού κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν, ενώθηκαν, οργανώθηκαν και συγκρότησαν ομάδα δεκαπέντε ατόμων και κατευθύνθηκαν στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων. Δεν παρέλειψαν οι δράστες να εκθέσουν την ταυτότητα τους όπως και με τα ρούχα που φορούσαν. Το έκαναν για να δείχνουν τη δύναμη της Χρυσής Αυγής που δεν ήταν άλλη από τη βία. Δεν κρύβονταν οι δράστες».

Σε μια αποστροφή μάλιστα της αγόρευσης της η εισαγγελέας έκανε λόγο για στρατολόγηση ακόμα και ανηλίκων στη Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζοντας σκληρή την υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων οι οποίοι έχουν αρνηθεί τα πάντα.

Η δολοφονία Λουκμάν

«Άγρια και αποτρόπαια» με ρατσιστικά κίνητρα χαρακτήρισε η εισαγγελέας τη δολοφονία κατά του Σαχζάντ Λουκμάν στα Πετράλωνα το 2014, ξημερώματα, ενώ πήγαινε με το ποδήλατο του στην εργασία του. Όπως περιέγραψε «οι δύο δράστες του εγκλήματος άνευ λόγου και αιτίας και χωρίς να προκαλέσει αυτός του επιτέθηκαν με στιλέτο τύπου πεταλούδα» προκαλώντας «ατρακτοειδές» τραύμα όπως στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Η ενέργεια τους δεν ήταν τυχαία αλλά στα πλαίσια δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε ως κυρίαρχη κι απόλυτη την ιδέα φυλής, ιδέα του αίματος και εναντιώνονταν στην ομάδα των υπάνθρωπων. Κινούμενοι από φυλετικό μίσος περιδιάβαιναν στο κέντρο της Αθήνας κυνηγώντας μετανάστες και συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, βουλευτών και άλλων» τόνισε η εισαγγελέας της έδρας.

«Η βία είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των κατηγορουμένων» ,είπε σε άλλο σημείο της αγόρευσης της η κ. Στεφανάτου, ενώ ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτέλεσαν οι σχέσεις αστυνομικών με την Χρυσή Αυγή που ανέχονταν τη στάση της.

Η δίκη συνεχίζεται με την αγόρευση της Εισαγγελέως για άλλες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.