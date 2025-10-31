newspaper
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31 Οκτωβρίου 2025 | 14:50

Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Σε πλήρη άρνηση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης κινήθηκε, ο καταδικασμένος – σε πρώτο βαθμό- για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα είναι σε άδεια από τη φυλακή όπου εκτίει την ποινή του.

Στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών, αναφέρθηκε στην απαλλακτική πρόταση που είχε διατυπώσει προς το δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας .

«Σε ό,τι αφορά την κατηγορία έχω να πω ότι συντάσσομαι με την εισαγγελική πρόταση της Εισαγγελέως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Αδαμαντίας Οικονόμου, που έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και όχι πολιτικοκοινωνική ανάλυση.

Είπε για μεμονωμένα περιστατικά και πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησα δημοσίως οξείες πολιτικές φράσεις που δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν προτροπή σε βίαια. «Στις ομιλίες δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένες εκφράσεις, αλλά όλο το περιεχόμενο της ομιλίας» είπε η εισαγγελέας κ. Οικονόμου. Αν είχα κάνει δημόσια ρητορική μίσους θα έπρεπε να φυλακιστώ τη στιγμή που την έκανα» ήταν τα πρώτα λόγια του κατηγορούμενου που επικαλέστηκε την εισαγγελική πρόταση του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Αμέσως μετά αρνήθηκε τον ρόλο του εκπαιδευτή της οργάνωσης που του έχει αποδοθεί.

Δηλώνει άγνοια για τις δολοφονικές επιθέσεις

Ο ίδιος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της κατάστασης με τροπολογίες που ανέκοψαν την πορεία του δικού του κόμματος στις εκλογές. «Ο Τζανερρίκος έκανε σοβαρή καταγγελία και είπε ότι ο Γεραπετρίτης του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον κάνει πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής μετά την αφυπηρέτησή του. Από τη μία είχαμε, άθλιες εγκληματικές πράξεις, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες, που συνέβη από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής του κόμματος.

Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Αναφερόμενος στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το έγκλημα και πως ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα. «Για τη δολοφονία Φύσσα ενημερώθηκα το επόμενο πρωί από τους δημοσιογράφους. Μου είπαν τότε να σχολιάσω και έλεγαν ότι έγινε για οπαδικούς λόγους η δολοφονία. Όταν έμαθα ότι χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή» σημείωσε και ισχυρίστηκε ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.

Έχω κάνει έξι χρόνια φυλακή!

«Έγινε το έγκλημα αυτό και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει! Έχω καταδικάσει την ημέρα που το έμαθα, στη Βουλή μετά. Ζήτησα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή επειδή δολοφονήθηκε Έλληνας πολίτης και σηκώθηκαν να φύγουν» είπε σε σημείο της απολογίας του για τη δολοφονία Φύσσα.

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις δεν γνωρίζετε ότι ήταν ο Ρουπακιάς; Και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;

Κατηγορούμενος: Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες μου με ποιους μίλησα, τα μηνύματα μου…

Πρόεδρος: Πως το κρίνετε εσείς αυτό;

Κατηγορούμενος: Όταν το έμαθα… έχω πει ότι η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή.  Άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Καταδικάζω συνέχεια αυτό το έγκλημα…

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε πως αν και είναι εξαφανισμένος από τις πλατείες και βρίσκεται στη φυλακή εξακολουθεί να παίρνει μεγάλα εκλογικά ποσοστά .

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Αντιδράσεις 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Αμετανόητος ο μητροπολίτης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό – «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»
Στη Ζάκυνθο 31.10.25

Αμετανόητος ο μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό - «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»

«Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στην Ωραία Πύλη - Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» λέει για το περιστατικό στη Ζάκυνθο ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωγραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Θεσσαλονίκη 31.10.25

Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία - Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έτοιμος να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έτοιμος να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές της Μπαρτσελόνα!

Ο Αργεντινός σταρ, Λιονέλ Μέσι σκέφτεται εμπλακεί στις εκλογές του 2026, μετά την «προδοσία» του 2021 που οδήγησε στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις – Ο «σκόπελος» της Κομισιόν
Ασφυκτικές προθεσμίες 31.10.25

Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις - Ο «σκόπελος» της Κομισιόν που πρέπει να ξεπεραστεί - Τι είπε ο Χατζηδάκης

Ασφυκτικές είναι οι προθεσμίες για να υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν όπως αποκάλυψε ο Κωστής Χατζηδάκης - Εάν δεν δοθεί το πράσινο φως, οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα

Σύνταξη
