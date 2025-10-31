Σε πλήρη άρνηση της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης κινήθηκε, ο καταδικασμένος – σε πρώτο βαθμό- για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα είναι σε άδεια από τη φυλακή όπου εκτίει την ποινή του.

Στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών, αναφέρθηκε στην απαλλακτική πρόταση που είχε διατυπώσει προς το δικαστήριο η εισαγγελέας της έδρας .

«Σε ό,τι αφορά την κατηγορία έχω να πω ότι συντάσσομαι με την εισαγγελική πρόταση της Εισαγγελέως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Αδαμαντίας Οικονόμου, που έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και όχι πολιτικοκοινωνική ανάλυση.

Είπε για μεμονωμένα περιστατικά και πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησα δημοσίως οξείες πολιτικές φράσεις που δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν προτροπή σε βίαια. «Στις ομιλίες δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένες εκφράσεις, αλλά όλο το περιεχόμενο της ομιλίας» είπε η εισαγγελέας κ. Οικονόμου. Αν είχα κάνει δημόσια ρητορική μίσους θα έπρεπε να φυλακιστώ τη στιγμή που την έκανα» ήταν τα πρώτα λόγια του κατηγορούμενου που επικαλέστηκε την εισαγγελική πρόταση του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Αμέσως μετά αρνήθηκε τον ρόλο του εκπαιδευτή της οργάνωσης που του έχει αποδοθεί.

Δηλώνει άγνοια για τις δολοφονικές επιθέσεις

Ο ίδιος έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της κατάστασης με τροπολογίες που ανέκοψαν την πορεία του δικού του κόμματος στις εκλογές. «Ο Τζανερρίκος έκανε σοβαρή καταγγελία και είπε ότι ο Γεραπετρίτης του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον κάνει πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής μετά την αφυπηρέτησή του. Από τη μία είχαμε, άθλιες εγκληματικές πράξεις, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες, που συνέβη από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είχα ευθύνη εγώ ως βουλευτής του κόμματος.

Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Αναφερόμενος στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το έγκλημα και πως ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα. «Για τη δολοφονία Φύσσα ενημερώθηκα το επόμενο πρωί από τους δημοσιογράφους. Μου είπαν τότε να σχολιάσω και έλεγαν ότι έγινε για οπαδικούς λόγους η δολοφονία. Όταν έμαθα ότι χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή» σημείωσε και ισχυρίστηκε ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός.

Έχω κάνει έξι χρόνια φυλακή!

«Έγινε το έγκλημα αυτό και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει! Έχω καταδικάσει την ημέρα που το έμαθα, στη Βουλή μετά. Ζήτησα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή επειδή δολοφονήθηκε Έλληνας πολίτης και σηκώθηκαν να φύγουν» είπε σε σημείο της απολογίας του για τη δολοφονία Φύσσα.

Κατηγορούμενος: Το έμαθα την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους που ήθελαν να κάνω δηλώσεις για το ζήτημα. Μου είχαν πει το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο.

Πρόεδρος: Δηλαδή όταν δώσατε τις συνεντεύξεις δεν γνωρίζετε ότι ήταν ο Ρουπακιάς; Και ότι στο μέρος εκεί υπήρχαν αρκετά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας;

Κατηγορούμενος: Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες μου με ποιους μίλησα, τα μηνύματα μου…

Πρόεδρος: Πως το κρίνετε εσείς αυτό;

Κατηγορούμενος: Όταν το έμαθα… έχω πει ότι η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Είναι καταδικαστέο γιατί πέθανε ένας συμπολίτης μας, αλλά για μένα είναι δύο φορές καταδικαστέο γιατί ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών και δεν το πρόλαβε κανείς και με δολοφόνησε κι εμένα γιατί έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει. Καταδικάζω συνέχεια αυτό το έγκλημα…

Ο Ηλίας Κασιδιάρης σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε πως αν και είναι εξαφανισμένος από τις πλατείες και βρίσκεται στη φυλακή εξακολουθεί να παίρνει μεγάλα εκλογικά ποσοστά .