Συγκέντρωση στο Εφετείο κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής

Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Εφετείου όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, πραγματοποιούν αντιφασιστικές οργανώσεις, ζητώντας την τελεσίδικη καταδίκη των κατηγορουμένων.

​Ο δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής, Κώστας Παπαδάκης, ενημερώνοντας τους συγκεντρωμένους, ανέφερε ότι η δίκη πλησιάζει, πλέον, προς το τέλος της.

​«Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ πιο συχνά, και μέσα και έξω από τα δικαστήρια, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος με μία τελεσίδικη καταδίκη», τόνισε ο κ. Παπαδάκης και πρόσθεσε πως «συνεπώς, μην επαναπαυόμαστε στο αποτέλεσμα της πρωτόδικης απόφασης. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Έχουν απολογηθεί 23 από τους 42 κατηγορούμενους

​Όπως είπε, από τους 42 κατηγορουμένους που παραμένουν ενεργοί στη δίκη, έχουν ήδη απολογηθεί οι 20, ενώ με τις σημερινές απολογίες ο αριθμός θα φτάσει τους 23, την ώρα που άλλοι κατηγορούμενοι, όπως ο Ρουπακιάς, ζήτησαν να απολογηθούν με υπόμνημα.

​«Η δίκη ξεκίνησε με την απολογία του Χρήστου Παππά και η πρόεδρος είπε ότι δεν θα δώσει άλλο χρονικό περιθώριο, ότι θέλει σήμερα να τελειώσουνε και οι τρεις απολογίες. Αντιλαμβάνεστε από αυτό ότι η αποδεικτική διαδικασία, εκτός απροόπτου, τελειώνει σήμερα», σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.

​Ο κ. Παπαδάκης επισήμανε ότι ο χρόνος που ακολουθεί αφορά την εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις. «Πρέπει να είμαστε πάλι εδώ», κατέληξε, ώστε τα αποτελέσματα της δίκης «να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν για την εγκληματική δράση των ταγμάτων εφόδου».

