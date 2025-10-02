Υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής προπηλάκισε τη Μάγδα Φύσσα στο δικαστήριο

Στο στόχαστρο ενός υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής βρέθηκε η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα, Μάγδα, κατά τη διάρκεια της διακοπής της δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως έκαναν γνωστό οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος ο υποστηρικτής βρισκόταν εντός της δικαστικής αίθουσας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά την διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, ο άνδρας προσέγγισε τη Μάγδα Φύσσα επί της συμβολής των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως και την εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες, ενώ προσέβαλε την μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων.

«Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους» σημείωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, συμπληρώνοντας ότι «ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτό τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της».

«Καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειες τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους» καταλήγει η ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα.