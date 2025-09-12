Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, σχολίασε την αποφυλάκιση του αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου για «λόγους υγείας».

«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη», είπε η Μάγδα Φύσσα στον ΣΚΑΪ, συμπληρώνοντας ότι είναι αρκετά ταραγμένη.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο, αποφυλακίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής αποφυλακίστηκε με κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Στην αίτηση του επικαλέστηκε «λόγους υγείας».

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα – Οργανώνονται αντιφασιστικές κινητοποιήσεις

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, μια σειρά από εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού.

Μεγάλη αντιφασιστική συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας (ΣΙΛΟ). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Μάρθα Φριτζήλα, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Την Πέμπτη 18/9 στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι), ενώ θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.