Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.
Ένα και πλέον χρόνο μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του ο άλλοτε γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος είναι και πάλι εκτός φυλακής με κάτ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο αποφυλακίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.
Στην αίτηση του επικαλέστηκε λόγους υγείας.
