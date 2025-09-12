Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ένα και πλέον χρόνο μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του ο άλλοτε γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος είναι και πάλι εκτός φυλακής με κάτ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο αποφυλακίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Στην αίτηση του επικαλέστηκε λόγους υγείας.