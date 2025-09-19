newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

ΣυνέντευξηΒασίλης Τσουκαλάς
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Παύλο Ρουπακιά, δώδεκα χρόνια από την ημέρα που μία μάνα έχασε το παιδί της από το μαχαίρι της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Είναι η Μάγδα Φύσσα, που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα όταν, μετά την αναγγελία της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, άνοιξε τα χέρια της προς τον ουρανό και φώναξε: «Τα κατάφερες, γιε μου!».

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί, ο φασισμός θα κυβερνούσε, οι δολοφόνοι θα ήταν ελεύθεροι» λέει η Μάγδα Φύσσα

Η Μάγδα Φύσσα μιλά σήμερα στα «ΝΕΑ» για την απώλεια του γιου της, για την πρόσφατη αποφυλάκιση του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου, αλλά και για το μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα που έχει ως σημείο αναφοράς πλέον το όνομα του Παύλου.

«Είναι σαν να ήταν χθες, σαν να είναι τώρα, αλλά και σαν να έχει περάσει ένας ολόκληρος αιώνας. Φαντάζει ανάμεικτο το όλο συναίσθημα δώδεκα χρόνια μετά, αλλά συνεχίζει να είναι το ίδιο πράγμα. Ξαφνικά σταματάς να ζεις και μπαίνεις σε ένα άλλο, σκοτεινό κομμάτι της ζωής. Εκεί όπου την απώλειά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη συνειδητοποιήσεις και να χωρέσει στον νου σου. Κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβρη, ο αγώνας κατά του φασισμού, κατά του ναζισμού είναι ακόμα πιο δυνατός και συνεχίζει να είναι ακόμα πιο έντονος. Κάθε χρόνο ο αγώνας έχει περισσότερο κόσμο, κάθε χρόνο ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο οι νέες γενιές».

Πώς θα ήταν, άραγε, τα πράγματα αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί; Με τη γενναιότητα που τη χαρακτηρίζει, απαντά: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί, ο φασισμός θα κυβερνούσε, οι δολοφόνοι θα ήταν ελεύθεροι και θα κυβερνούσαν».

«Από τι ακριβώς ασθένεια πάσχει;»

Οσο για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, λέει: «Εκείνη τη στιγμή αιφνιδιάστηκα. Το άκουσα από τη δημοσιογράφο που με πήρε τηλέφωνο και πραγματικά αιφνιδιάστηκα. Στην πορεία, όμως, το σκέφτηκα με ψυχραιμία και είπα ότι ούτως ή άλλως, από την πρώτη στιγμή που μπήκανε μέσα, κάνανε συνεχώς αίτημα για αποφυλάκιση. Το θέμα είναι ότι και από το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας εγκρίνανε αυτά τα αιτήματα, αλλά δεν τα έκανε δεκτά ο Αρειος Πάγος, και έτσι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει».

Εκφράζει δε και την (εύλογη) απορία της για το αιτιολογικό: «Ο Μιχαλολιάκος έκανε αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας, αλλά δεν έχει βγει κανένα έγγραφο με το οποίο να μας ενημερώνουν από τι ακριβώς ασθένεια πάσχει. Κανονικά, όλα αυτά τα χρόνια ξέρω ότι ένας κρατούμενος αν αρρωστήσει θα πάει στο ιατρείο του σωφρονιστικού καταστήματος ή θα πάει σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Επί της ουσίας δεν έχουμε κάποιο έγγραφο το οποίο να δικαιολογεί γιατί πήγε στο σπίτι του. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μας ενημερώσουν για τους λόγους που αποφυλακίστηκε».

Η ίδια σχολιάζει και την αποφυλάκιση Παππά και Παναγιώταρου: «Υποτίθεται ότι εξέτισαν την ποινή τους, κάποιοι κάνανε αγροτική φυλακή. Είναι αυτά τα προνόμια που έχουν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι που τους δίνει η δικαστική εξουσία, η οποία εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, τους αντιμετωπίζει πάρα πολύ φιλικά. Αντίθετα, άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει φόνο ή δεν βρέθηκαν να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, είναι ακόμη μέσα στη φυλακή. Είναι αυτό το δυσνόητο που δεν μπορεί να το καταλάβει ο απλός πολίτης».

Στο τέλος της σύντομης συνομιλίας μας, η Μάγδα Φύσσα – μια γυναίκα την οποία πολλοί θεωρούν πλέον και δική τους «μάνα» – έχει και μια προτροπή για τη νέα γενιά: «Τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν την ιστορία αυτού του τόπου. Αν τη μάθουν, θα ανακαλύψουν ότι οι φασίστες πάντα ήταν εδώ και ότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Με τον αγώνα μας, τους είχαμε τόσα χρόνια στις τρύπες τους. Αυτός ο αγώνας κάπου σταμάτησε και ξετρυπώσανε, γιατί το σύστημα το ίδιο τούς αγαπάει πάρα πολύ και τους θέλει να είναι στην επιφάνεια. Αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, γιατί ο ίδιος ο λαός πρέπει να τους πετάξει στα αζήτητα. Το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι κακό».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο