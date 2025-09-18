Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, στην Αμφιάλη, ο 34χρονος μουσικός της χιπ χοπ, Παύλος Φύσσας, δολοφονείται εν ψυχρώ από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.

«ΤΑ ΝΕΑ» της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της Χρυσής Αυγής έστησαν την ενέδρα θανάτου στον Παύλο Φύσσα.

«Σοκ στην ελληνική κοινωνία προκαλεί η στυγερή δολοφονία του – ενταγμένου στην Αριστερά – 34χρονου Παύλου Φύσσα από τον 45χρονο χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία με μαχαίρι – σε ενέδρα που έστησαν μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από καφενείο, στην Αμφιάλη – ήταν το επιστέγασμα της φασιστικής βίας από στελέχη της οργάνωσης όλες τις προηγούμενες ημέρες.

»Ολα τα κόμματα – ειρωνεία(;) ακόμη και η ίδια η Χρυσή Αυγή(!) – καταδίκασαν τη δολοφονία, ενώ το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν εκτενείς αναφορές, δίνοντας έμφαση στο τεταμένο κοινωνικό κλίμα που έχει προκαλέσει η τριετία του Μνημονίου.

»Σε αρκετές πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επεισόδια και καταστροφές, ενώ βίαιη επίθεση δέχθηκε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος όταν επιχείρησε να παραστεί στη συγκέντρωση που οργανώθηκε στον τόπο του εγκλήματος».

Τάγμα εφόδου

Η Λία Νεσφυγέ δίνει το ιστορικό του εγκλήματος.

«Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής αφαίρεσαν τη ζωή του 34χρονου μουσικού και εργάτη μετάλλου Παύλου Φύσσα. Χρειάστηκε ένα στραβοκοίταγμα μέσα σε μια καφετέρια για να γίνει το τηλεφώνημα-σύνθημα και να στηθεί η θανάσιμη ενέδρα.

»Περίπου 50 άτομα μέσα σε λίγα λεπτά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για “το πέσιμο”. Η παρέα του ενταγμένου στον χώρο της Αριστεράς μουσικού βρέθηκε αντιμέτωπη με τους χρυσαυγίτες στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στην Αμφιάλη Κερατσινίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του είχε αρχίσει.

»Το τελευταίο πράγμα που έκανε ο Παύλος Φύσσας ήταν να υποδείξει στην Αστυνομία αυτόν που του είχε καρφώσει δύο φορές ένα μαχαίρι στην καρδιά: τον 45χρονο χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Σειρά επιθέσεων

»Αυτό το “σκηνικό οργανωμένης βίας και αίματος”, που ανασύρει μνήμες από το παρελθόν, από την επίθεση εναντίον του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή – ο οποίος σώθηκε από τύχη – βίωσαν και περιέγραψαν χθες συγκλονισμένοι αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής.

»Μία εβδομάδα μετά την οργανωμένη αιματηρή επίθεση εναντίον αφισοκολλητών του ΚΚΕ στο Πέραμα, μια άλλη γειτονιά του Πειραιά, το Κερατσίνι, μπήκε στη δίνη των αιματηρών γεγονότων. Η Αστυνομία έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, που ανακρίνεται ώστε να διαπιστωθεί ποιός του τηλεφώνησε να πάει στον τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα αναμένεται να αποκαλυφθεί όλο το γαϊτανάκι των τηλεφωνημάτων που κινητοποίησε τους χρυσαυγίτες.

Η ενέδρα στον Φύσσα

»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, ο Παύλος Φύσσας, η κοπέλα του, άλλο ένα ζευγάρι και ένας νεαρός βρίσκονταν προχθές το βράδυ σε καφετέρια της γειτονιάς και παρακολουθούσαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν.

»Αντικριστά στο τραπέζι τους, ήταν μια παρέα ακροδεξιών. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάτι ειπώθηκε για τη Χρυσή Αυγή, όπως “με αυτούς θα ασχολιόμαστε τώρα;”. Σύμφωνα με την Αστυνομία υπήρξε ένταση , που όμως δεν πήρε έκταση.

»Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Παύλος και η παρέα του έφυγαν από την καφετέρια, έξω από την οποία είχαν συγκεντρωθεί περίπου 20 άτομα και προκλήθηκαν μεταξύ τους αντεγκλήσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις.

»Στη διασταύρωση της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 άτομα με ρόπαλα. Και ενώ ο Παύλος και η παρέα του προσπάθησαν να απομακρυνθούν, σύμφωνα με μαρτυρίες τούς έβριζαν φωνάζοντας: “Κότες, φεύγετε”.

»Η επίθεση έγινε στο ύψος του αριθμού 60, έξω από ένα κατάστημα. Ο δράστης, όπως περιγράφουν μάρτυρες, μπήκε ανάποδα στην Παναγή Τσαλδάρη, σταμάτησε και μαχαίρωσε τον 34χρονο.

»Ο τραγικός πατέρας του Παύλου, Παναγιώτης Φύσσας, περιγράφει:

“Μου είπανε ότι βλέπανε μπάλα, ο γιος μου με κάνα δυο άλλους, και κάποιος από την παρέα είπε κάτι για τους χρυσαυγίτες και κάποιος τους ειδοποίησε.

Οι χρυσαυγίτες τον κυνηγήσανε. Ο γιος μου μπήκε μπροστά κι έδιωξε τα παιδιά. Τότε ήρθε ένας με το αμάξι ανάποδα στον δρόμο, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μού είπε ότι ήταν επαγγελματικό το χτύπημα.

O ρόλος της αστυνομικού

«Μια γυναίκα αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβε τον Γιώργο Ρουπακιά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν η μόνη που αντέδρασε μπροστά στη συμπλοκή και έβγαλε το όπλο της, λέγοντας «όχι, όχι και μαχαίρι…».

»Η νεαρή αστυνομικός ακινητοποίησε τον δράστη και στη συνέχεια προσέτρεξαν να βοηθήσουν οι συνάδελφοί της. Ο Ρουπακιάς όμως είχε προλάβει να ειδοποιήσει τη γυναίκα του να ξεφορτωθεί έντυπα και αντικείμενα που τον συνέδεαν με τη Χρυσή Αυγή.

»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπήρξε καθυστερημένη αντίδραση των αστυνομικών που μετέβησαν στην Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση για το επεισόδιο που είχε αρχίσει.

»Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι άργησε και το ασθενοφόρο να τον παραλάβει, ενώ το θύμα ψυχορραγούσε. Από την πλευρά της, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η πρώτη ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών έγινε τηλεφωνικά την 23:57:42 ώρα από ιδιώτη, ο οποίος ενημέρωσε το Κέντρο της Αμέσου Δράσεως ότι πενήντα άτομα με ρόπαλα βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Ιφιγενείας και Λ. Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθύνονταν σε κατάστημα-καφετέρια.

»Ύστερα από περίπου ενάμιση λεπτό, συγκεκριμένα την 23:59:19 ώρα, ανατέθηκε από το Κέντρο αρχικά σε δύο ομάδες ΔΙΑΣ με οκτώ αστυνομικούς να μεταβούν στο σημείο.

»Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέφεραν τη σύλληψη του δράστη στις 00:08:53 και παράλληλα από το κέντρο της Αμέσου Δράσεως δόθηκε εντολή και μετέβησαν εκεί και άλλες δυνάμεις, συνολικά πάνω από δεκαέξι αστυνομικοί.

»Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι κλήθηκε να παραλάβει τον Παύλο Φύσσα έξι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και το ασθενοφόρο έφθασε 18 λεπτά αργότερα».

Η μαρτυρία

Μια νεαρή κοπέλα, η Εύα, ήταν με την παρέα της, παρούσα στο σημείο.

«Μαζεύτηκαν τουλάχιστον είκοσι άτομα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Τους είδα από το μπαλκόνι, με ρούχα παραλλαγής, άρβυλα, ξυρισμένοι, ήταν σαν λόχος.

Μέχρι να κατέβει η μητέρα μου κάτω, το παιδί είχε μαχαιρωθεί. Τους άκουσε να λένε ‘εντάξει, καθαρίσαμε, πάμε να φύγουμε’.

»Τις τελευταίες στιγμές του Παύλου περιγράφει συγκλονισμένη η 42χρονη Μαρία που προσπάθησε να βοηθήσει.

“Άκουσα μια φασαρία, σαν καβγά. Ήταν οι δυο μηχανές με τους τέσσερις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, ανάμεσά τους και η κοπέλα.

Πριν γίνει το σκηνικό στην Τσαλδάρη.

Σε δευτερόλεπτα εμφανίσθηκαν τριάντα άτομα με μηχανές”.

»H Mαρία έτρεξε τότε προς την Παναγή Τσαλδαρή.

“Είδα να ξυλοκοπούν άγρια τους φίλους του παιδιού. Μιλάμε για άγριο ξύλο.

«Το παιδί όταν ήρθα, το είχαν ήδη μαχαιρώσει. Το κρατούσε η κοπέλα του. Άκουσα το παιδί που εκλιπαρούσε για βοήθεια. Είκοσι λεπτά ήταν έτσι, σε αυτήν την κατάσταση.

“Eίχε τις αισθήσεις του και έλεγε σώστε με. Λέγαμε στο παιδί να μην κινείται και το ακούγαμε που έλεγε υποφέρω, πονάω κάντε κάτι. Και η κοπέλα του φώναζε. Εμένα με έπιασε υστερία από αυτό που είδα.

“Σταμάτησα ένα ταξί αλλά δεν επιτρεπόταν να τον μεταφέρουν γιατί ήταν πολύ τραυματισμένο. Η κοπέλα του ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε σηκώσει την μπλούζα του και τον έσφιγγε για να συγκρατήσει το αίμα.

“Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ζήσαμε την αγωνία της μεταφοράς του. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Το παιδί είχε για είκοσι λεπτά τις αισθήσεις του, μίλαγε μάλιστα μαζί με την κοπέλα του, φώναξαν ‘αυτός είναι ο δράστης’.

“Ακούστηκε μάλιστα να λέει στο τέλος ‘τελειώσαμε, έγινε μεγάλη μαλ…’”»

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή

Λίγες εβδομάδες αργότερα οι αστυνομικές αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία γινόταν φανερό, ότι ο Ρουπακιάς δεν δρούσε μόνος του. Αντιθέτως εκτελούσε εντολές που έρχονταν από την ηγεσία του ναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 30ης Σεπτεμβρίου 2013:

«Υπό κράτηση στην Ασφάλεια είναι πλέον ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που άρχισε το Σάββατο το πρωί με τη σύλληψη του «φύρερ» Νίκου Μιχαλολιάκου.

»Η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής – που χαιρετίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης – έγινε πράξη έπειτα από μαρτυρίες – φωτιά και νόμιμη υποκλοπή ενοχοποιητικών τηλεφωνικών διαλόγων μεταξύ στελεχών της οργάνωσης, σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

»Στο πόρισμα – καταπέλτη του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (…) καταγράφεται η συμμετοχή στελεχών σε ανθρωποκτονίες και δολοφονικές απόπειρες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά σχηματίζοντας τον καμβά για τον χαρακτηρισμό της ως εγκληματικής οργάνωσης».

Σύντομα πλήθος στελεχών από την ηγεσία ως και τη βάση της οργάνωσης παρελαύνει, όχι πια με ρόπαλα, καδρόνια και σύμβολα που παραπέμπουν στον ναζισμό αλλά με χειροπέδες.

Χρειάστηκε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια μέχρι τη μέρα που η δικαιοσύνη να αποφανθεί ότι η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, του Παύλου Φύσσα και οι δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών από στελέχη και οπαδούς της Χρυσής Αυγής, δεν ήταν τυχαία μεμονωμένα περιστατικά αλλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από την ηγεσία και τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που έφερε τη «βιτρίνα» πολιτικού κόμματος.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020 ήρθε η δικαίωση.

H απόφαση για τη δολοφονία και τις δολοφονικές επιθέσεις

Ομόφωνα κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ο καθ’ ομολογία δολοφόνος Γιώργος Ρουπακιάς και 15 ακόμη από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Επιπλέον, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών το 2012, ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, στο Πέραμα το 2013, οι δικαστές μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τριών εκ των τεσσάρων αρχικών παθόντων. Για τον τέταρτο παθόντα το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή σωματική βλάβη και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη ως προς το συγκεκριμένο πρόσωπο λόγω παραγραφής.

Εγκληματική οργάνωση

Επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Με την ίδια απόφαση ενόχοι για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν οι πρώην βουλευτές Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Αντώνιος Γρέγος, Νικόλαος Μίχος, Νικόλαος Κούζηλος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Ευστάθιος Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριος Κουκούτσης.

Ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Αποφυλακίσεις