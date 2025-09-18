Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παύλος Φύσσας: H δολοφονία του από τη ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή
Ιστορικό Αρχείο 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:30

Παύλος Φύσσας: H δολοφονία του από τη ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή

Η ναζιστική εγκληματική οργάνωση και όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, στην Αμφιάλη, ο 34χρονος μουσικός της χιπ χοπ, Παύλος Φύσσας, δολοφονείται εν ψυχρώ από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.

«ΤΑ ΝΕΑ» της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της Χρυσής Αυγής έστησαν την ενέδρα θανάτου στον Παύλο Φύσσα.

«ΤΑ ΝΕΑ», 19.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Σοκ στην ελληνική κοινωνία προκαλεί η στυγερή δολοφονία του – ενταγμένου στην Αριστερά – 34χρονου Παύλου Φύσσα από τον 45χρονο χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία με μαχαίρι – σε ενέδρα που έστησαν μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από καφενείο, στην Αμφιάλη – ήταν το επιστέγασμα της φασιστικής βίας από στελέχη της οργάνωσης όλες τις προηγούμενες ημέρες.

»Ολα τα κόμματα – ειρωνεία(;) ακόμη και η ίδια η Χρυσή Αυγή(!) – καταδίκασαν τη δολοφονία, ενώ το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν εκτενείς αναφορές, δίνοντας έμφαση στο τεταμένο κοινωνικό κλίμα που έχει προκαλέσει η τριετία του Μνημονίου.

»Σε αρκετές πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επεισόδια και καταστροφές, ενώ βίαιη επίθεση δέχθηκε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος όταν επιχείρησε να παραστεί στη συγκέντρωση που οργανώθηκε στον τόπο του εγκλήματος».

Ενα μεγάλο πανό με το σύνθημα: «Πίσω φονιάδες» είχε αναρτηθεί στον πεζόδρομο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Παύλος Φύσσας. Ανθρωποι της γειτονιάς που τον γνώριζαν, συγκλονισμένοι άρχισαν να συγκεντρώνονται από το πρωί στον τόπο του φονικού

Τάγμα εφόδου

Η Λία Νεσφυγέ δίνει το ιστορικό του εγκλήματος.

«Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής αφαίρεσαν τη ζωή του 34χρονου μουσικού και εργάτη μετάλλου Παύλου Φύσσα. Χρειάστηκε ένα στραβοκοίταγμα μέσα σε μια καφετέρια για να γίνει το τηλεφώνημα-σύνθημα και να στηθεί η θανάσιμη ενέδρα.

»Περίπου 50 άτομα μέσα σε λίγα λεπτά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για “το πέσιμο”. Η παρέα του ενταγμένου στον χώρο της Αριστεράς μουσικού βρέθηκε αντιμέτωπη με τους χρυσαυγίτες στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στην Αμφιάλη Κερατσινίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του είχε αρχίσει.

«ΤO BHMA», 22.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Το τελευταίο πράγμα που έκανε ο Παύλος Φύσσας ήταν να υποδείξει στην Αστυνομία αυτόν που του είχε καρφώσει δύο φορές ένα μαχαίρι στην καρδιά: τον 45χρονο χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Σειρά επιθέσεων

»Αυτό το “σκηνικό οργανωμένης βίας και αίματος”, που ανασύρει μνήμες από το παρελθόν, από την επίθεση εναντίον του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή – ο οποίος σώθηκε από τύχη – βίωσαν και περιέγραψαν χθες συγκλονισμένοι αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της περιοχής.

»Μία εβδομάδα μετά την οργανωμένη αιματηρή επίθεση εναντίον αφισοκολλητών του ΚΚΕ στο Πέραμα, μια άλλη γειτονιά του Πειραιά, το Κερατσίνι, μπήκε στη δίνη των αιματηρών γεγονότων. Η Αστυνομία έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, που ανακρίνεται ώστε να διαπιστωθεί ποιός  του τηλεφώνησε να πάει στον τόπο του εγκλήματος. Παράλληλα αναμένεται να αποκαλυφθεί όλο το γαϊτανάκι των τηλεφωνημάτων που κινητοποίησε τους χρυσαυγίτες.

Ο Παύλος Φύσσας

Η ενέδρα στον Φύσσα

»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και  στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, ο Παύλος Φύσσας, η κοπέλα του, άλλο ένα ζευγάρι και ένας νεαρός βρίσκονταν προχθές το βράδυ σε καφετέρια της γειτονιάς και παρακολουθούσαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν.

»Αντικριστά στο τραπέζι τους, ήταν μια παρέα ακροδεξιών. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάτι ειπώθηκε για τη Χρυσή Αυγή, όπως “με αυτούς θα ασχολιόμαστε τώρα;”. Σύμφωνα με την Αστυνομία υπήρξε ένταση , που όμως δεν πήρε έκταση.

»Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Παύλος και η παρέα του έφυγαν από την καφετέρια, έξω από την οποία είχαν συγκεντρωθεί περίπου 20 άτομα και προκλήθηκαν μεταξύ τους αντεγκλήσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις.

«ΤO BHMA», 22.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Στη διασταύρωση της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 50 άτομα με ρόπαλα. Και ενώ ο Παύλος και η παρέα του προσπάθησαν να απομακρυνθούν, σύμφωνα με μαρτυρίες τούς έβριζαν φωνάζοντας: “Κότες, φεύγετε”.

»Η επίθεση έγινε στο ύψος του αριθμού 60, έξω από ένα κατάστημα. Ο δράστης, όπως περιγράφουν μάρτυρες, μπήκε ανάποδα στην Παναγή Τσαλδάρη, σταμάτησε και μαχαίρωσε τον 34χρονο.

»Ο τραγικός πατέρας του Παύλου, Παναγιώτης Φύσσας, περιγράφει:

“Μου είπανε ότι βλέπανε μπάλα, ο γιος μου με κάνα δυο άλλους, και κάποιος από την παρέα είπε κάτι για τους χρυσαυγίτες και κάποιος τους ειδοποίησε.

Οι χρυσαυγίτες τον κυνηγήσανε.

Ο γιος μου μπήκε μπροστά κι έδιωξε τα παιδιά.

Τότε ήρθε ένας με το αμάξι ανάποδα στον δρόμο, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά.

Ο γιατρός μού είπε ότι ήταν επαγγελματικό το χτύπημα.

«ΤΑ ΝΕΑ», 19.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

O ρόλος της αστυνομικού

«Μια γυναίκα αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβε τον Γιώργο Ρουπακιά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν η μόνη που αντέδρασε μπροστά στη συμπλοκή και έβγαλε το όπλο της, λέγοντας «όχι, όχι και μαχαίρι…».

»Η νεαρή αστυνομικός ακινητοποίησε τον δράστη και στη συνέχεια προσέτρεξαν να βοηθήσουν οι συνάδελφοί της. Ο Ρουπακιάς όμως είχε προλάβει να ειδοποιήσει τη γυναίκα του να ξεφορτωθεί έντυπα και αντικείμενα που τον συνέδεαν με τη Χρυσή Αυγή.

»Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπήρξε καθυστερημένη αντίδραση των αστυνομικών που μετέβησαν στην Λεωφόρο Π. Τσαλδάρη έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση για το επεισόδιο που είχε αρχίσει.

«ΤO BHMA», 29.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι άργησε και το ασθενοφόρο να τον παραλάβει, ενώ το θύμα ψυχορραγούσε. Από την πλευρά της, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η πρώτη ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών έγινε τηλεφωνικά την 23:57:42 ώρα από ιδιώτη, ο οποίος ενημέρωσε το Κέντρο της Αμέσου Δράσεως ότι πενήντα άτομα με ρόπαλα βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Ιφιγενείας και Λ. Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθύνονταν σε κατάστημα-καφετέρια.

»Ύστερα από περίπου ενάμιση λεπτό, συγκεκριμένα την 23:59:19 ώρα, ανατέθηκε από το Κέντρο αρχικά σε δύο ομάδες ΔΙΑΣ με οκτώ αστυνομικούς να μεταβούν στο σημείο.

»Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέφεραν τη σύλληψη του δράστη στις  00:08:53 και παράλληλα από το κέντρο της Αμέσου Δράσεως δόθηκε εντολή και μετέβησαν εκεί και άλλες δυνάμεις, συνολικά πάνω από δεκαέξι αστυνομικοί.

»Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι κλήθηκε να παραλάβει τον Παύλο Φύσσα έξι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και το ασθενοφόρο έφθασε 18 λεπτά αργότερα».

Μέλη της Χρυσής Αυγής. Στο κέντρο ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς

Η μαρτυρία

Μια νεαρή κοπέλα, η Εύα, ήταν με την παρέα της, παρούσα στο σημείο.

«Μαζεύτηκαν τουλάχιστον είκοσι άτομα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Τους είδα από το μπαλκόνι, με ρούχα παραλλαγής, άρβυλα, ξυρισμένοι, ήταν σαν λόχος.

Μέχρι να κατέβει η μητέρα μου κάτω, το παιδί είχε μαχαιρωθεί. Τους άκουσε να λένε ‘εντάξει, καθαρίσαμε, πάμε να φύγουμε’.

»Τις τελευταίες στιγμές του Παύλου περιγράφει συγκλονισμένη η 42χρονη Μαρία που προσπάθησε να βοηθήσει.

“Άκουσα μια φασαρία, σαν καβγά. Ήταν οι δυο μηχανές με τους τέσσερις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, ανάμεσά τους και η κοπέλα.

Πριν γίνει το σκηνικό στην Τσαλδάρη.

Σε δευτερόλεπτα εμφανίσθηκαν τριάντα άτομα με μηχανές”.

»H Mαρία έτρεξε τότε προς την Παναγή Τσαλδαρή.

“Είδα να ξυλοκοπούν άγρια τους φίλους του παιδιού. Μιλάμε για άγριο ξύλο.

«Το παιδί όταν ήρθα, το είχαν ήδη μαχαιρώσει. Το κρατούσε η κοπέλα του. Άκουσα το παιδί που εκλιπαρούσε για βοήθεια. Είκοσι λεπτά ήταν έτσι, σε αυτήν την κατάσταση.

“Eίχε τις αισθήσεις του και έλεγε σώστε με. Λέγαμε στο παιδί να μην κινείται και το ακούγαμε που έλεγε υποφέρω, πονάω κάντε κάτι. Και η κοπέλα του φώναζε. Εμένα με έπιασε υστερία από αυτό που είδα.

“Σταμάτησα ένα ταξί αλλά δεν επιτρεπόταν να τον μεταφέρουν γιατί ήταν πολύ τραυματισμένο. Η κοπέλα του ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε σηκώσει την μπλούζα του και τον έσφιγγε για να συγκρατήσει το αίμα.

“Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ζήσαμε την αγωνία της μεταφοράς του. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Το παιδί είχε για είκοσι λεπτά τις αισθήσεις του, μίλαγε μάλιστα μαζί με την κοπέλα του, φώναξαν ‘αυτός είναι ο δράστης’.

“Ακούστηκε μάλιστα να λέει στο τέλος ‘τελειώσαμε, έγινε μεγάλη μαλ…’”»

«ΤO BHMA», 22.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή

Λίγες εβδομάδες αργότερα οι αστυνομικές αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία γινόταν φανερό, ότι ο Ρουπακιάς δεν δρούσε μόνος του. Αντιθέτως εκτελούσε εντολές που έρχονταν από την ηγεσία του ναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 30ης Σεπτεμβρίου 2013:

«Υπό κράτηση στην Ασφάλεια είναι πλέον ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που άρχισε το Σάββατο το πρωί με τη σύλληψη του «φύρερ» Νίκου Μιχαλολιάκου.

»Η εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής – που χαιρετίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης – έγινε πράξη έπειτα από μαρτυρίες – φωτιά και νόμιμη υποκλοπή ενοχοποιητικών τηλεφωνικών διαλόγων μεταξύ στελεχών της οργάνωσης, σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«ΤΑ ΝΕΑ», 30.9.2013, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

»Στο πόρισμα – καταπέλτη του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου (…) καταγράφεται η συμμετοχή στελεχών σε ανθρωποκτονίες και δολοφονικές απόπειρες, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά σχηματίζοντας τον καμβά για τον χαρακτηρισμό της ως εγκληματικής οργάνωσης».

Σύντομα πλήθος στελεχών από την ηγεσία ως και τη βάση της οργάνωσης παρελαύνει, όχι πια με ρόπαλα, καδρόνια και σύμβολα που παραπέμπουν στον ναζισμό αλλά με χειροπέδες.

Χρειάστηκε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια μέχρι τη μέρα που η δικαιοσύνη να αποφανθεί ότι η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, του Παύλου Φύσσα και οι δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών από στελέχη και οπαδούς της Χρυσής Αυγής, δεν ήταν τυχαία μεμονωμένα περιστατικά αλλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από την ηγεσία και τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που έφερε τη «βιτρίνα» πολιτικού κόμματος.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020 ήρθε η δικαίωση.

«ΤΑ ΝΕΑ», 8.10.2020, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

H απόφαση για τη δολοφονία και τις δολοφονικές επιθέσεις

Ομόφωνα κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ο καθ’ ομολογία δολοφόνος Γιώργος Ρουπακιάς και 15 ακόμη από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη.

Επιπλέον, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών το 2012, ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, στο Πέραμα το 2013, οι δικαστές μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τριών εκ των τεσσάρων αρχικών παθόντων. Για τον τέταρτο παθόντα το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή σωματική βλάβη και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη ως προς το συγκεκριμένο πρόσωπο λόγω παραγραφής.

Εγκληματική οργάνωση

Επτά πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Με την ίδια απόφαση ενόχοι για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν οι  πρώην βουλευτές Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Αντώνιος Γρέγος, Νικόλαος Μίχος, Νικόλαος Κούζηλος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Ευστάθιος Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριος Κουκούτσης.

Ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Αποφυλακίσεις

Η συντριπτική πλειοψηφία των 28 φυλακισθέντων, έχουν σήμερα αποφυλακιστεί, με την πρόσφατη αποφυλάκιση του επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου, να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος επικαλέστηκε λόγους υγείας και έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ξεκινά στην Αυστραλία, όπου από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκονται Αταμάν και διεθνείς του Παναθηναϊκού, το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Sold out το πρώτο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο