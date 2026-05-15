Ο κ. Καραμανλής, αναφερόμενος στην προσπάθεια που καταβάλλεται από ορισμένες πλευρές, τον τελευταίο καιρό, να δημιουργηθούν εντυπώσεις για τη συνοχή της «Νέας Δημοκρατίας», είπε, στην αρχή της ομιλίας του, ότι:

Παρόμοιες προσπάθειες, που παίρνουν τη μορφή καθημερινού κουτσομπολιού, καθιστούν νοσηρό το πολιτικό κλίμα του τόπου μας και παραβλάπτουν την ομαλή και την ήρεμη εξέλιξη της δημοσίας μας ζωής. Διότι, αν οι προσπάθειες αυτές —συνέχισε— επιτύχουν του σκοπού των, μοιραίως θα οδηγήσουν σε πολιτική αποσταθεροποίηση και θα βλάψουν τη δημοκρατία. Δεν συνεκάλεσα —προσέθεσε ο κ. Καραμανλής— συνεπώς σήμερα την Κοινοβουλευτική Ομάδα για να διαλύσω ψευδείς φήμες και ανύπαρκτες ανησυχίες.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 4.11.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ακολούθως ο κ. πρωθυπουργός είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Γνωρίζετε ότι δεν είμαι επιρρεπής σε υπερβολές. Απεναντίας, είμαι αντικειμενικός στις κρίσεις και στις διαπιστώσεις μου. Η γενική λοιπόν κατάσταση της χώρας πρέπει να θεωρείται από όλους μας ικανοποιητική τόσον αυτή καθ’ εαυτή όσο και σε σύγκριση με άλλες χώρες, τις εξελίξεις των οποίων παρακολουθούμε καθημερινά.

Η πολιτική δεν είναι χώρος στον οποίον πραγματοποιούνται θαύματα. Και είναι ανάγκη, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ορθώς μια κατάσταση, να τη συγκρίνουμε με το παρελθόν και προπαντός με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο.

Και είμαστε —ετόνισε ο κ. Καραμανλής— σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες χώρες.

Συμβαίνει όμως να αντιμετωπίζουμε ορισμένα κρίσιμα εθνικά θέματα, που δεν απασχολούν ίσως άλλες χώρες. Και τα θέματα αυτά δεν τα εδημιούργησε, ως γνωστόν, η κυβέρνηση της «Νέας Δημοκρατίας», αλλά τα εκληρονόμησε, και μάλιστα από εκείνους οι οποίοι έχουν το θράσος να μας επικρίνουν γιατί δεν εθεραπεύσαμε τις πληγές που αυτοί άνοιξαν στο σώμα της Ελλάδας.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 4.11.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Κατόπιν ο κ. πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας. Και επεσήμανε ότι σε γενικές γραμμές και η πολιτική κατάσταση είναι καλή. Γιατί η χώρα απολαμβάνει πολιτικής σταθερότητος, κοινωνικής γαλήνης και ασφαλείας. Θα μπορούσε όμως η πολιτική μας κατάσταση να είναι ακόμη καλύτερη αν απαλλασσόταν η πολιτική μας ζωή από τη δημαγωγία και την υποκρισία. Όλα τα κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση επαγγέλλονται την αλλαγή, την οποία ζητεί και ο λαός. Ωστόσο η ουσία της αλλαγής δεν είναι η μεταβολή στα πρόσωπα ή στα προγράμματα, αλλά η μεταβολή του πολιτικού κλίματος και της πολιτικής νοοτροπίας.

Σε όλη μου τη ζωή —είπεν ο κ. πρωθυπουργός— αυτή την αλλαγή επεδίωξα, απροκατάληπτος από τις διχόνοιες του παρελθόντος και από πολιτικούς δογματισμούς.

Αποστολή της «Νέας Δημοκρατίας» είναι να πραγματοποιήσει αυτή την αλλαγή.

Ο κ. πρωθυπουργός ετόνισε προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της «Νέας Δημοκρατίας»:

Πρέπει, είναι ανάγκη, να έχετε συνείδηση της ευθύνης μας, γιατί, όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική μας ζωή, εγγύηση για το μέλλον αυτού του τόπου είναι η «Νέα Δημοκρατία».





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 4.11.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ως προς την ιδεολογική τοποθέτηση της «Νέας Δημοκρατίας», είναι εκείνη που έχω διακηρύξει μετά την επιστροφή μου, που έχει ενταχθεί στην ιδρυτική πράξη του κόμματος και έχει επιβεβαιωθεί στο Προσυνέδριο της Χαλκιδικής. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε ούτε δεξιότερα ούτε αριστερότερα. Γιατί η πολιτική αυτή που εχάραξα με βάση την πείρα που έχω και τη συναίσθηση ευθύνης απέναντι του τόπου είναι η πολιτική που ανταποκρίνεται στα πάγια συμφέροντα της Ελλάδος και κατοχυρώνει την ασφάλεια και την πρόοδο του ελληνικού λαού.

Η «Νέα Δημοκρατία» καλύπτει ιδεολογικώς τον χώρο από την Άκρα Δεξιά, που κατέχεται από φασιστική νοοτροπία, μέχρι της Αριστεράς, μαρξιστικής και μη. Το γεγονός ότι μπορεί στον χώρο αυτόν να κινούνται και άλλα μικρότερα κόμματα ή άτομα δεν αναιρεί την παραπάνω αλήθεια.





«ΤΑ ΝΕΑ», 4.11.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ύστερα στη «διεύρυνση» και είπε ότι κακώς δίνεται ο όρος αυτός. Γιατί διεύρυνση σημαίνει κάτι προγραμματισμένο. Σημαίνει και διαπραγμάτευση, πράγμα που δεν συνέβη στην περίπτωση αυτή. Εδώ δημιουργήθηκε ένα κενό που κατά φυσική ανάγκη καλύφθηκε από τη «Νέα Δημοκρατία». Είναι φυσικό άνθρωποι που αισθάνθηκαν ιδεολογική συγγένεια με την παράταξη της «Νέας Δημοκρατίας» να ενταχθούν στο κόμμα μας. Και υπάρχουν ακόμη μάζες πολιτών οι οποίες, και όταν ακόμη για διάφορους λόγους δεν μας ψηφίζουν, ιδεολογικώς ανήκουν στην παράταξή μας. Δεν δυνάμεθα λοιπόν να αρνηθούμε την ένταξη στο κόμμα μας οποιουδήποτε πολίτη που αισθάνεται ιδεολογικώς συγγενής προς την παράταξή μας.





«ΤΑ ΝΕΑ», 4.11.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σε μια εξελισσόμενη κοινωνία —είπε ο κ. πρωθυπουργός— μπορεί να υπάρχουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και την τακτική. Αλλά ποτέ ως προς τις ιδεολογικές αρχές.

Και εδώ επιμένω ανυποχώρητα —είπε— και δεν δέχομαι καμία παρέκκλιση. Γιατί η «Νέα Δημοκρατία» δεν πρόκειται να πάει, όπως είπα, ούτε δεξιότερα ούτε αριστερότερα. Η «Νέα Δημοκρατία» είναι κόμμα προοδευτικό και βαθύτατα δημοκρατικό. Και προέβη σε τόσες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν ετόλμησε να πραγματοποιήσει. Και ουδέποτε άλλοτε εκυβερνήθη η χώρα μας τόσο δημοκρατικά όσο κυβερνάται σήμερα. Και αποτελεί υποκρισία η εμφάνιση των αντιπάλων μας, περιλαμβανομένου και του ΚΚΕ, ως δημοκρατικής παρατάξεως κατ’ αποκλεισμόν της «Νέας Δημοκρατίας», που, εν τούτοις, αποκατέστησε τη δημοκρατία και τη λειτουργεί κατά τρόπον υποδειγματικόν.

*Αποσπάσματα από δημοσίευμα του «Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 1978. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, στην οποία αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, είχε λάβει χώρα την προτεραία, Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 1978.

Η εφημερίδα του ΔΟΛ έκανε λόγο στο πρωτοσέλιδό της για συνεδρίαση που απέβλεπε σε επίδειξη ενότητας, για σύσκεψη στην οποία συγκαλύφθηκαν τα εσωτερικά προβλήματα και απεκρύφθησαν οι έριδες εντός της ΝΔ. Οι «λελογισμένες παραχωρήσεις» της ηγεσίας του κόμματος, πάντα κατά τους υπευθύνους της εφημερίδας, είχαν σκοπό να προκαταλάβουν τυχόν αντιδράσεις και να επιφέρουν την «εκτόνωση» των βουλευτών τής τότε κυβερνητικής παράταξης.

Το αναφερόμενο στο δημοσίευμα Προσυνέδριο της ΝΔ είχε πραγματοποιηθεί στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 1977.





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 2.4.1977, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 5.4.1977, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ύστερα από δύο χρόνια (5-7 Μαΐου 1979), στον ίδιον τόπο, ακολούθησε το Πρώτο Συνέδριο της ΝΔ.





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.5.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 8.5.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σήμερα —σχεδόν μισόν αιώνα αργότερα— ξεκινούν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ, η οποία αποτελεί και πάλι την κυβερνώσα παράταξη.