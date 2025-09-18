Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τις 18 Σεπτέμβρη του 2013, όταν ο Παύλος Φύσσας, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του πραγματοποιείται σήμερα, στις 17:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Φέτος η μαύρη επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση για «λόγους υγείας» του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου. Εξέλιξη που έχουν καταδικάσει, κόμματα, συνδικάτα και φορείς κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και απαιτώντας την αναίρεσή της.

Στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι θα παραβρεθεί ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η ΚΝΕ.

Παύλος Φύσσας: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε»

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση απευθύνει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα, επισημαίνοντας: «Δώδεκα χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Εχουμε δώσει όρκο ότι δεν θα αφήσουμε να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Είμαστε σε επαγρύπνηση.

Εναντιωνόμαστε στο σύστημα που τους θρέφει, που αξιοποιεί τον φασισμό για να κρατά υποταγμένους τους εργαζόμενους, για να επιβάλλει την αντιλαϊκή του πολιτική και να στέλνει τους λαούς να σκοτώνονται στους πολέμους του».

Ταυτόχρονα καταδικάζει την απόφαση αποφυλάκισης του Ν. Μιχαλιολιάκου, υπογραμμίζοντας ότι «η αποφυλάκιση είναι πραγματική πρόκληση απέναντι στον λαό, που με τον αγώνα του έστειλε στη φυλακή τους ναζί εγκληματίες».

Ανάλογο κάλεσμα απευθύνει και η ΚΕΕΡΦΑ.

Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για σήμερα συγκέντρωση και πορεία, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Λόγω της πορείας, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», στους οποίους οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης: