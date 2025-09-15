Συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Εφετείο ενάντια στην αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο πραγματοποιεί η ΚΝΕ καθώς την Παρασκευή με βούλευμα το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας έκανε αποδεκτή την αίτηση για εφ’ όρου απόλυση λόγω υγείας του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκου Μιχαλολιάκου.

Στον Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός και ο όρος να δίνει το «παρών» στο οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια. Είχε καταδικαστεί πρωτόδικα ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια φυλάκισης, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό είναι σε εξέλιξη.

«Είστε η σαπίλα όλου του ντουνιά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στη συγκέντρωση της ΚΝΕ.

‼Την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Ν. Μιχαλολιάκου, αρχηγού της «Χρυσής Αυγής» καταδικάζει η ΚΝΕ αυτή την ώρα με συγκέντρωση στο Εφετείο η ΚΝΕ.

‼Την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Ν. Μιχαλολιάκου, αρχηγού της «Χρυσής Αυγής» καταδικάζει η ΚΝΕ αυτή την ώρα με συγκέντρωση στο Εφετείο η ΚΝΕ.

🔴Με τις κόκκινες σημαίες ψηλά, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ φωνάζουν «Είστε η σαπίλα όλου του ντουνιά, μπλόκο στους φασίστες σε…

Συγκέντρωση την Τρίτη στην Καλλιθέα

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και το Παράρτημα Καλλιθέας, καλούν τα Σωματεία του κλάδου, τους φορείς την νεολαία της περιοχής, σε συλλαλητήριο την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη στις 19.00 στην πλατεία Κύπρου, με απαίτηση την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, με την οποία αποφυλακίζεται Μιχαλολιάκος.

Μεγάλο συλλαλητήριο στις 18 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι, για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, το Σωματείο Επισιτισμού -Τουρισμού και η ΠΕΜΕΝ, καλούν τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους ναζί – εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία στο Μπλόκο της Κοκκινιάς.

«Δώδεκα χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Έχουμε δώσει όρκο ότι δεν θα αφήσουμε να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Εναντιωνόμαστε στο σύστημα που τους θρέφει, που αξιοποιεί τον φασισμό για να κρατά υποταγμένους τους εργαζόμενους, για να επιβάλλει την αντιλαϊκή του πολιτική και να στέλνει τους λαούς να σκοτώνονται στους πολέμους του» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου «είναι ένα δώρο στους καταδικασμένους ναζί της Χρυσής Αυγής σε περίοδο που η δίκη τους σε δεύτερο βαθμό βαίνει προς την ολοκλήρωση της», τονίζει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), καλώντας σε «μαζικό παρών στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτέμβρη».

«Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δημοτικές κινήσεις, την αριστερά να καταδικάσουν την προκλητική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και να απαιτήσουν να γυρίσει στη φυλακή ο αρχηγός των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Να σταθούνε στο πλευρό της Μάγδας Φύσσας, του Αμπουζίντ Εμπάρακ και όλων των θυμάτων των ναζί της ΧΑ απαιτώντας να τιμωρηθούν με μεγαλύτερες ποινές στη δίκη και να μείνουν στη φυλακή.

Να δώσουμε μαζικό παρών στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτέμβρη και την πορεία στο Μπλόκο της Κοκκινιάς και το Αρχηγείο του Λιμενικού. Ώρα να βάλουμε φρένο στις πλάτες της δικαστικής εξουσίας στους ναζί, ώρα να διώξουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων που κάνει πλάτες στους φασίστες!».

Δήλωση για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου έκανε και η Μάγδα Φύσσα. Είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η Δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Είμαι πάρα πολύ οργισμένη».