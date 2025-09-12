ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ
Την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάου, σχολιάζει με σκληρή γλώσσα το ΚΚΕ, ζητώντας «να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση, που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης», όπως τονίζει.
«Σήμερα, ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της Ν. Μιχαλολιάκου, ‘για λόγους υγείας’! Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση που έρχεται και ως συνέχεια κι άλλων παρόμοιων αποφάσεων αποφυλάκισης», υπογραμμίζει ο Περισσός.
«Ό,τι και να κάνει το αστικό ‘κράτος δικαίου’, δε θα καταφέρει να ‘ξεπλύνει’ το ρόλο της Χρυσής Αυγής»
Όπως σημειώνει, μάλιστα, «η αστική δικαιοσύνη, που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε ‘επικίνδυνη σωματική βλάβη’, με αποτέλεσμα να παραγραφεί η εγκληματική αυτή ενέργεια, συνεχίζει να δείχνει την ‘ευαισθησία’ της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες, στην εγκληματική ναζιστική δράση και τα αποτρόπαια εγκλήματά τους», ενώ προσθέτει πως «την ίδια στιγμή δε διστάζει να ‘δείχνει τα δόντια της’ απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, που αντιστέκεται, αγωνίζεται, διεκδικεί».
«Ό,τι και να κάνει το αστικό ‘κράτος δικαίου’ και οι θεσμοί του, δε θα καταφέρει να ‘ξεπλύνει’ το ρόλο της Χρυσής Αυγής, αλλά και κάθε είδους μορφωμάτων που εμφανίστηκαν στη συνέχεια, ως το μακρύ χέρι της εργοδοσίας και του κράτους απέναντι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα», διαμηνύει το ΚΚΕ, τονίζοντας πως «τα εγκλήματά της δεν παραγράφονται στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας».
Για να καταλήξει πως «το εργατικό – λαϊκό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, με τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και γειτονιά, θα εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και το εκμεταλλευτικό σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει».
