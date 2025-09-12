Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωσή της, επισημαίνει πως «η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο».

Και διαμηνύει πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό».

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή», σημειώνει καταληκτικά.

Επικαλέστηκε «λόγους υγείας»

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο άλλοτε γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος είναι και πάλι εκτός φυλακής, σε κατ’ οίκον περιορισμό και αφού του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Ο Μιχαλολιάκος, με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο, αποφυλακίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, στην αίτησή του, επικαλέστηκε λόγους υγείας.