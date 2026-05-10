Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Τον περασμένο μήνα, η οργάνωση Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ή «Ομάδα για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων» – JNIM, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, και το αυτονομιστικό Azawad Liberation Front ή «Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ» – FLA εξαπέλυσαν ταυτόχρονες επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο μιας επίθεσης που συνεχίστηκε και τον Μάιο.

Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι ήταν μεταξύ των θυμάτων των αρχικών επιθέσεων, όταν ένας καμικάζι με φορτηγό-βόμβα έπληξε την οικία του κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμακό.

Τι πρώτες ώρες της Κυριακής έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον 70 άτομα έχουν σκοτωθεί σε νέες τζιχαντιστικές επιθέσεις στο κεντρικό Μάλι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων – AFP, το οποίο επικαλείται πηγές ασφαλείας και τοπικές πηγές.

«Ένοπλες οργανώσεις επέστρεψαν χθες (σ.σ. προχθές Παρασκευή) κι επιτέθηκαν ξανά σε χωριά, αυξάνοντας των απολογισμό των θυμάτων σε πάνω από 70 νεκρούς» συνολικά στις επιθέσεις της Τετάρτης και της Παρασκευής, όπως ανέφερε αξιωματούχος.

Τοπικός αξιωματούχος αναφέρθηκε σε «80 νεκρούς» συνολικά στις επιθέσεις.

selon des sources sécuritaires et locales, au moins 70 personnes ont été tuées dans de nouvelles attaques armées dans le centre du Mali. ( AFP ) pic.twitter.com/6WLsuqMHV9 — Sahel Alerte (@SahelAlerte) May 9, 2026

Τουλάχιστον 50 νεκροί την Τετάρτη στο Μάλι

Πάνω από πενήντα άτομα έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη σε δύο σχεδόν ταυτόχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις στο κεντρικό Μάλι, οι οποίες αποδίδονται στην τζιχαντιστική ομάδα JNIM και στον σύμμαχό της, ALF, οι οποίοι, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, χρηματοδοτούνται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται από το στρατιωτικό καθεστώς της Αλγερίας, όπως αναφέρει το Γαλλόφωνο Sahel Intelligence.

Μια αρχική αναφορά έκανε λόγο για τουλάχιστον 35 νεκρούς, εκ των οποίων 25 στο Κόρι Κόρι και 10 στο Γκομοσόγκου, πριν άλλες πηγές αναφέρουν συνολικό αριθμό θυμάτων που ξεπερνά τα πενήντα.

Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν διάφορες περιοχές, όπου χωριά λεηλατήθηκαν και σπίτια πυρπολήθηκαν. Σύμφωνα με αναφορές των υπηρεσιών ασφαλείας, τα θύματα ήταν κυρίως μέλη πολιτοφυλακών αυτοάμυνας, αλλά και άμαχοι, μεταξύ των οποίων έφηβοι και παιδιά. Η JNIM ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι είχε στοχεύσει φιλοκυβερνητικές ομάδες.

Οι περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της περιφέρειας Μπαντιαγκάρα, συνταγματάρχη Ολιβιέ Ντιασάνα, καταδίκασαν έντονα αυτές τις πράξεις βίας, τις οποίες χαρακτήρισαν «απάνθρωπες».

Ένας μεγάλος φανερός και κρυφός πόλεμος

Η δικτατορία του Μάλι την δεδομένη στιγμή μάχεται εναντίον των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα με την βοήθεια των ρωσικών African Corps, πρώην μελών της Βάγκνερ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι και η African Corps κατηγορούνται από την Δύση για εγκλήματα πολέμου στο Μάλι. Αντίθετα, η Ρωσία κατηγορεί τις γαλλικές και ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

❗️The attack on Bamako, Mali🇲🇱, was organised with the help of Ukrainian & French instructors, according to a captured by Russian Africa Corps terrorist Hama Sisse from JNIM (affiliated with Al-Qaeda).

The foreigners trained the militants for attack and drew up the plan of action pic.twitter.com/JdQlJ73rmg — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) May 5, 2026

Αντίστοιχα η κατηγορία πως οι μυστικές υπηρεσίες της Αλγερίας μπορεί να συνδράμουν ομάδες πολιτοφυλακών στο βόρειο Μάλι, όπου έχουν κοινά σύνορα, μπορεί επίσης να έχει μια δόση αλήθειας.

Αντικειμενικά, μπορούν να ισχύουν όλα ταυτόχρονα ή και «τίποτα» από την άποψη πως δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή των ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Η μικρή δύναμη της κεντρικής εξουσίας, της δικτατορίας δηλαδή, αφήνει μεγάλο περιθώριο για την εμπλοκή πολλών πολιτοφυλακών ταυτόχρονα στα πρότυπα του συριακού εμφυλίου πολέμου των 10 εμπλεκόμενων χωρών και δεκάδων πολιτοφυλακών. Κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Μάλι.

#Mali: Dans la continuité de leur stratégie d’étouffement de la capitale malienne, les éléments du groupe terroriste JNIM ont mené une attaque contre des camions de marchandises sur l’axe Bamako–Bougouni. https://t.co/ehqhGzh66g pic.twitter.com/iGKrBEABDl — The Sahel Report (@Reportsahel) May 9, 2026

Πού βρήκαν τα όπλα οι τζιχαντιστές

Η πιο πρόσφατη έκθεση της Conflict Armament Research (CAR) διαπίστωσε ότι οι σαλαφιστικές τζιχαντιστικές ομάδες (αυτές που θέλουν εφαρμογή του Ισλαμικού Νόμου κατά γράμμα) δεν διαθέτουν αποκλειστικές πηγές εφοδιασμού όπλων και βασίζονται σε τοπικές, επιθετικές μεθόδους προμήθειας, ακριβώς όπως και άλλοι ένοπλοι παράγοντες της περιοχής.

Ωστόσο, ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος συνέχισαν να επεκτείνουν την επιρροή τους. Και στα τέλη Απριλίου του 2026, η στρατιωτική κυβέρνηση βρέθηκε να πρέπει να αποκρούσει συντονισμένες επιθέσεις από αυτονομιστές και τζιχαντιστές σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές οι ομάδες πλέον πολιορκούν την Μπαμακό, αποτρέποντας να φτάσουν τρόφιμα στους πολιορκημένους πολίτες.

Les axes qui mènent vers Bamako restent sous contrôle du #JNIM .

Africa Corps est devenu une organisation touristique https://t.co/Pm0Vc2EzNJ pic.twitter.com/BIGCk51Trj — Sahel Alerte (@SahelAlerte) May 9, 2026

Η αδυναμία των κρατικών θεσμών και των δυνάμεων ασφαλείας επέτρεψε σε ομάδες όπως η Τζαμάτ Νουσράτ αλ-Ισλάμ αλ-Μουσλιμίν (JNIM) και το Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ISGS) να εδραιώσουν την εξουσία τους.

Τα όπλα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον των εθνικών δυνάμεων από κρατικές αποθήκες οπλισμού, ιδίως στο Μάλι, τον Νίγηρα και τη Μπουρκίνα Φάσο, όπως διαπίστωσε ο ευρωπαϊκός ερευνητικός οργανισμός. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης όπλα που αρχικά ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Λιβερίας, της Λιβύης, της Νιγηρίας και του Τσαντ.