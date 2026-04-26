Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Σε μια από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις βίας των τελευταίων μηνών, το Μάλι βρέθηκε στο επίκεντρο συντονισμένης επίθεσης ενόπλων ομάδων, με συγκρούσεις να εκδηλώνονται ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπαμακό. Η επίθεση, που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, σηματοδοτώντας ένα νέο επίπεδο έντασης σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή.

Το Γενικό Επιτελείο του στρατού του Μάλι επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και σε επιφυλακή, ενώ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των επιτιθέμενων βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτάθηκαν σε στρατηγικές πόλεις όπως το Κάτι, το Γκάο και το Μόπτι, υποδεικνύοντας μια καλά συντονισμένη και πολυεπίπεδη επιχείρηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για εκρήξεις κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μάλι να εκδώσει άμεση οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εξέδωσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή αντίκτυπο της κρίσης.

Παρά τις αρχικές αναφορές για χάος, οι στρατιωτικές αρχές του Μάλι υποστήριξαν αργότερα ότι η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο», κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες των επιτιθέμενων και καταστροφή στρατιωτικού υλικού. Ωστόσο, η ένταση των συγκρούσεων και η γεωγραφική τους έκταση δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη σταθερότητα της χώρας.

Πίσω από την επίθεση διαφαίνεται μια ευρύτερη δυναμική συνεργασίας μεταξύ τζιχαντιστικών οργανώσεων και ένοπλων ομάδων Τουαρέγκ. Αν και καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Μάλι, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε εμπλοκή του JNIM, της συμμαχίας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή του Σαχέλ.

Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αποσταθεροποίησης που πλήττει το Σαχέλ, μια περιοχή όπου η κρατική εξουσία παραμένει εύθραυστη και οι ένοπλες οργανώσεις ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους. Το Μάλι, υπό στρατιωτική διοίκηση μετά τα πραξικοπήματα του 2020 και 2021, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, παρά τη στροφή του προς νέους διεθνείς συμμάχους.

Η αποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων και η αντικατάστασή τους από ρωσικές παραστρατιωτικές δομές, όπως το Africa Corps – διάδοχο σχήμα του Wagner Group – δεν κατάφερε να ανακόψει τη δράση των τζιχαντιστών. Αντιθέτως, η βία φαίνεται να εντείνεται, υπογραμμίζοντας τα όρια των στρατιωτικών λύσεων σε μια περιοχή με βαθιές κοινωνικές και πολιτικές ρίζες συγκρούσεων.

Η κρίση επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα του Μάλι. Στη γειτονική Μπουρκίνα Φάσο, τουλάχιστον 25 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση της ίδιας τζιχαντιστικής οργάνωσης, λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου. Το περιστατικό επιβεβαιώνει τη διασυνοριακή φύση της απειλής και την ικανότητα των οργανώσεων να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά κράτη.

Η ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπου μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα διεκδικούν επιρροή. Παράλληλα, οι τοπικές κυβερνήσεις – συχνά στρατιωτικές – προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο, χωρίς όμως να καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επέκταση των εξτρεμιστικών ομάδων.

Η περίπτωση του Μάλι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης. Η στρατιωτική ηγεσία, υπό τον μεταβατικό πρόεδρο Assimi Goïta, έχει δεσμευτεί επανειλημμένα για αποκατάσταση της σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει ουσιαστική πρόοδο. Η απουσία εκλογών και η παράταση της μεταβατικής περιόδου εντείνουν την πολιτική αβεβαιότητα.

Η νέα επίθεση, με το εύρος και τον συμβολισμό της, ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη σύγκρουση, αλλά για ένδειξη ότι οι ένοπλες ομάδες διαθέτουν πλέον την ικανότητα να πλήττουν την καρδιά του κράτους. Και αυτό, σε μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη από χρόνια αστάθειας, καθιστά το μέλλον ακόμη πιο αβέβαιο.

Το Σαχέλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και οι εξελίξεις στο Μάλι δείχνουν ότι η κρίση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση.