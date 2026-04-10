Το Μάλι δεν αναγνωρίζει πλέον τη SADR
Η Δημοκρατία του Μάλι απέσυρε την αναγνώρισή της στην Αραβική Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας.
Η Δημοκρατία του Μάλι ανακοίνωσε σήμερα ότι, κατόπιν επανεξέτασης του σημαντικού για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας, αποφάσισε να αποσύρει την αναγνώρισή της στην Αραβική Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας (SADR – Sahrawi Arab Democratic Republic).
Η θέση αυτή εκφράστηκε με δήλωση της κυβέρνησης του Μάλι δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπντουλαγιέ Ντιόπ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του δεύτερου στην πρωτεύσουσα του Μάλι, Μπαμάκο, σύμφωνα και με κατευθυντήριες γραμμές του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.
Στην ίδια δήλωση, το Μάλι εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μόνη σοβαρή και αξιόπιστη βάση για την επίλυση αυτής της διένεξης, επισημαίνει, δε, ότι πραγματική αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας είναι η πλέον εφικτή λύση.
Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ της χώρας εξέφρασε τη στήριξη του Μάλι στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, καθώς και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως στο ψήφισμα 2797, που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025.
Επισημαίνεται ότι σειρά ευρωπαϊκών και άλλων χωρών εξέφρασαν ή επανέλαβαν τη στήριξή τους στο εν λόγω σχέδιο μετά την έγκριση σχετικού ψηφίσματος (2797) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 31 Οκτωβρίου 2025.
Σε διάγγελμά του, με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, είχε τονίσει ότι «τα δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν πλέον ότι η μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή είναι η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίτευξη πολιτικής λύσης.
