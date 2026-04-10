Το Μάλι δεν αναγνωρίζει πλέον τη SADR
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 17:05

Το Μάλι δεν αναγνωρίζει πλέον τη SADR

Η Δημοκρατία του Μάλι απέσυρε την αναγνώρισή της στην Αραβική Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας.

Η Δημοκρατία του Μάλι ανακοίνωσε σήμερα ότι, κατόπιν επανεξέτασης του σημαντικού για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας, αποφάσισε να αποσύρει την αναγνώρισή της στην Αραβική Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας (SADR – Sahrawi Arab Democratic Republic).

Η θέση αυτή εκφράστηκε με δήλωση της κυβέρνησης του Μάλι δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπντουλαγιέ Ντιόπ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του δεύτερου στην πρωτεύσουσα του Μάλι, Μπαμάκο, σύμφωνα και με κατευθυντήριες γραμμές του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.

Στην ίδια δήλωση, το Μάλι εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μόνη σοβαρή και αξιόπιστη βάση για την επίλυση αυτής της διένεξης, επισημαίνει, δε, ότι πραγματική αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας είναι η πλέον εφικτή λύση.

Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ της χώρας εξέφρασε τη στήριξη του Μάλι στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, καθώς και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως στο ψήφισμα 2797, που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Επισημαίνεται ότι σειρά ευρωπαϊκών και άλλων χωρών εξέφρασαν ή επανέλαβαν τη στήριξή τους στο εν λόγω σχέδιο μετά την έγκριση σχετικού ψηφίσματος (2797) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σε διάγγελμά του, με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, είχε τονίσει ότι «τα δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν πλέον ότι η μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή είναι η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίτευξη πολιτικής λύσης.

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

Σοφία Τζιούβελη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

