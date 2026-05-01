Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Η σπάνια εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

Η αποστολή «Ναυτίλος» κατέγραψε την παρουσία ενός σταχτοδέλφινου στα νερά ανάμεσα στη Χίο και την Ικαρία, χαρίζοντας μια σπάνια εικόνα ζωής στο ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η καταγραφή προέρχεται από το «Αρχιπέλαγος – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας», το οποίο δημοσίευσε το σχετικό υλικό στο πλαίσιο της συνεχούς ερευνητικής και ενημερωτικής του δράσης για την προστασία των θαλασσών.

Μέσα από τέτοιες αποστολές, ο οργανισμός στοχεύει στην καταγραφή της θαλάσσιας ζωής, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Τα σταχτοδέλφινα συγκαταλέγονται στα λιγότερο μελετημένα και πιο μυστηριώδη είδη δελφινιών που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Παρά το μέγεθός τους -είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού στην περιοχή- παραμένουν σχετικά άγνωστα στο ευρύ κοινό, κυρίως λόγω της ζωής τους στο ανοιχτό πέλαγος.

Ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη σωματική τους διάπλαση αλλά και για τη συμπεριφορά τους. Είναι το μοναδικό είδος δελφινιού στις ελληνικές θάλασσες που παρουσιάζει μεταναστευτική δραστηριότητα, ταξιδεύοντας σε μικρές ομάδες 3 έως 20 ατόμων και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.

Εντυπωσιακές είναι και οι καταδυτικές τους ικανότητες, καθώς τα σταχτοδέλφινα μπορούν να φτάσουν σε βάθη έως και 300 μέτρα και να παραμείνουν κάτω από την επιφάνεια για περισσότερα από 30 λεπτά.